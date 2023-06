Boże Ciało 2023. Ulicami mazowieckich miast przejdą procesje, będą utrudnienia w ruchu [SPRAWDŹ] RDC 07.06.2023 19:23 Ulicami miast na Mazowszu przejdą jutro procesje. Wierni Kościoła katolickiego uczczą w ten sposób Boże Ciało. Zmian w organizacji ruchu możemy spodziewać się między innymi w Warszawie, Siedlcach, Płocku czy Radomiu.

Boże Ciało na Mazowszu (autor: Mariusz Cieszewski/flickr)

W okresie długiego weekendu w okolicach święta Bożego Ciała (7–11 czerwca) Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza specjalną organizację komunikacji w stolicy - poinformował ZTM. Pierwsze zmiany obowiązywać będą od środy. Metro kursować będzie według piątkowego rozkładu jazdy, z kursami nocnymi. Natomiast linie nocne według rozkładu weekendowego.

W czwartek, w Boże Ciało, linie dzienne (w tym linie lokalne typu L-x) będą kursować wg świątecznych rozkładów jazdy, a linie nocne (w noc 8/9.06) – wg niedzielnego rozkładu jazdy.

Zawieszone zostanie kursowanie linii 126 oraz nocnej N58, skorygowana zostanie trasa linii 735 - zawieszone zostaną podjazdy do przystanku Kupiecka. Na liniach 193 i 263 wprowadzony zostanie specjalny rozkład.

W piątek, 9 czerwca autobusy linii dziennych kursują wg sobotnich rozkładów jazdy, linie lokalne L-2, L-5, L-8, L12, L13, L17, L19, L23, L26, L27, L31, L32, L39, L47, L48, L51, L52 – wg rozkładu jazdy dnia powszedniego a linia L24 – wg rozkładu jazdy dnia powszedniego, wraz ze skróceniem wszystkich kursów do odcinka Zgoda - Kazimierzowska. Pozostałe linie L-x będą kursować wg sobotniego rozkładu jazdy.

Zawieszone zostanie kursowanie linii 409, a w godzinach szczytu na ulice wyjadą autobusy linii: 317, 331, 401, 402.

W wybranych kursach linia 331 zostaje skierowana na trasę: Lotnisko Chopina … Wirażowa, Poleczki, Osmańska, zawrotka na pętli Osmańska - DHL, Osmańska, Poleczki, Chodzonego … Metro Wilanowska.

Wszystkie kursy linii 401 realizowane będą na trasie skróconej Ursus Niedźwiadek - Metro Służew.

Wprowadzony zostanie specjalny rozkład linii 126 - wybrane kursy zostaną skierowane przez Polfę.

Specjalny rozkład będzie też obowiązywał dla linii: 120, 136, 138, 145, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 504, 509, 511, 514, 517, 520, 521, 523, 525, 527, 709, 710, 719, 723, 724, 735, 739, 742, 743

Tramwaje kursować będą wg sobotniego rozkładu jazdy a linie 2, 17 i 31 według specjalnego.

Uruchomiony zostaną przystanki Połczyńska - Parking P+R dla linii 23, 26 i 78.

Również podziemna kolejka będzie kursować według sobotniego rozkładu. "W godzinach szczytu linie będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością: M1 do 3.30 min. a M2 do 4 min." - poinformował ZTM dodając, że uruchomione zostaną kursy nocne.

Szybka Kolei Miejska kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia powszedniego.

W dniach 10-11 czerwca (sobota-niedziela), wprowadzony zostanie specjalny rozkład linii 193.

Siedlce

W związku z procesjami organizowanymi na uroczystość Bożego Ciała w Siedlcach w czwartek możliwe będą utrudnienia na drogach. Pierwsze mogą wystąpić już po godzinie 8:00.

Procesja główna zaplanowana jest między godziną 11:00 a 13:00 - wierni wyruszą spod siedleckiej katedry i przejdą pod kościół Św. Ducha ulicami Świrskiego, Bohaterów Getta, Piłsudskiego, Kilińskiego, Sienkiewicza, Floriańską i Brzeską.

Własne procesje organizują też poszczególne parafie. Około godziny 9:00 przemarsz z kościoła Bożego Ciała utrudnienia wystąpią na ulicach Monte Cassino, Okrężnej, Kraszewskiego, Podlaskiej. O tej samej porze wyruszy procesja z kościoła świętego Maksymiliana Kolbego – trasa będzie przebiegać ulicami Kazimierzowską, Ogrodową, Piaski Starowiejskie i Kubusia Puchatka.

Natomiast około godziny 13:00 orszak wiernych wyruszy spod kościoła św. Teresy i przejdzie ulicami Garwolińską, Romanówką, Unitów Podlaskich i Niepodległości

Komunikacja miejska w Siedlcach będzie kursować według świątecznego rozkładu. Zmiany także w kursowaniu lokalnych PKS-ów.

W czwartek między innymi dwie główne i najbardziej oblegane linie, czyli 3 i 4 będą jeździć co pół godziny, a nie jak w dni robocze - co 20 minut. Będzie też dwa razy mniej połączeń do takich miejscowości jak Zbuczyn, Golice, Chodów i Suchożebry.

Z kolei w piątek MPK będzie realizowało połączenia jak w dzień roboczy, ale bez kursów szkolnych. Zmiany także w kursowaniu lokalnych PKS-ów. Sokołowski przewoźnik będzie wykonywał połączenia jak w niedziele czyli po jednym połączeniu z Sokołowa do Warszawy i z Siemiatycz do Warszawy. Z kolei w łosickim PKS-ie autobusy będą jeździć jak w dni wolne od szkoły.

Płock

Także ulicami Płocka przejdzie procesja. Dla kierowców oznacza to utrudnienia w ruchu. Na czas przejścia procesji ulice będą zamykane. Trasa procesji będzie nieco inna niż w latach ubiegłych. Wierni wyruszą sprzed katedry, tradycyjnie przejdą do czterech ołtarzy – mówi Elżbieta Grzybowska rzeczniczka płockiej kurii diecezjalnej.

- Przy Grobie Nieznanego Żołnierza będzie to pierwszy ołtarz, następny na ul. Tumskiej, później procesja skręci w lewo w ulicę Kwiatka. Trzeci z ołtarzy będzie znajdował się właśnie przy ulicy Kwiatka. I ostatni, czwarty, tradycyjnie przy kościele parafii św. Jana Chrzciciela - tłumaczy.



Procesja Bożego Ciała w Płocku wyruszy w samo południe.

Radom

W związku z procesjami w święto Bożego Ciała, w dniu 8 czerwca 2023 roku (czwartek) w godzinach od około 9:30 do 13:00 będą występowały utrudnienia w ruchu kołowym na ulicach Radomia. Spowoduje to także zmiany tras linii komunikacji miejskiej.

Podczas przemarszów procesji w poszczególnych parafiach autobusy komunikacji miejskiej na większości linii będą jeździły wyznaczonymi objazdami. Będą one wprowadzane między innymi w następujących dzielnicach Radomia:

- Śródmieście (procesja na ulicach Sienkiewicza Moniuszki, Żeromskiego i Rwańskiej);

- Śródmieście (procesja na ulicach Niedziałkowskiego, Struga, 25 Czerwca i Kelles-Krauza);

- osiedle Akademickie (procesja na ulicach Rapackiego, Górniczej, Chrobrego i Daszyńskiego);

- osiedle Nad Potokiem (procesja na ulicach Katowickiej, Szklanej, Struga i Grzybowskiej);

- osiedle XV-lecia (procesja na ulicach Miłej, Sowińskiego, Chrobrego i Kusocińskiego);

- Michałów (procesja na ulicach Królowej Jadwigi, Sobieskiego i Łokietka);

- Południe (procesja na ulicach Gębarzewskiej, Czarnoleskiej, Urszuli i Sycyńskiej);

- Południe (procesja na ulicach Padewskiej, Warsztatowej, Wierzbickiej, Trojańskiej i Sycyńskiej);

- Obozisko (procesja na ulicach Żwirowej, Parkowej, Brandta, Rodziny Winczewskich i Warszawskiej);

- Kaptur (procesja na ulicach Wernera, Polnej, Ceglanej, Zielonej, Wacyńskiej, Wspólnej i Chłodnej);

- Zamłynie (procesja na ulicach Natolińskiej, Szerokiej i Głównej);

- Młodzianów (procesja na ulicach Południowej, Wiejskiej i Młodzianowskiej);

- Prędocinek (procesja na ulicach Ostrowieckiej, Czackiego, Wyścigowej i Brata Alberta);

- Dzierzków (procesja na ulicach Pomorskiej, Kochanowskiego, Zwoleńskiej i Długojowskiej);

- Glinice (procesja na ulicach Wróblewskiego, Przelotnej, Długojowskiej, Ogrodniczej i Słowackiego);

- Idalin (procesja na ulicach Idalińskiej, Długosza, Janiszpolskiej, Naruszewicza, Pięknej i Kalinowej);

- Wośniki (procesja na ulicach Wiedeńskiej, Londyńskiej, Wośnickiej, Pośredniej i Skrajnej).

Objazdy zostaną również wprowadzone w Jedlni-Letnisku (procesja na ulicach Radomskiej, 1 Maja i Piłsudskiego).

Czytaj też: Utrudnienia związane z budową tramwaju na Wilanów. Początek dziś w nocy