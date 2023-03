Bilans kontroli drogowej na DK 50. Niemal 70 wykroczeń jednego dnia RDC 17.03.2023 15:49 Osiemdziesiąt dwie kontrole drogowe, kilkadziesiąt wykroczeń w samym tylko powiecie mińskim i rekordzista pędzący 146 km/h przy ograniczeniu do 70 – to bilans czwartkowej akcji policji na drodze krajowej nr 50.

Kontrole policji na DK 50 (autor: KPP w Mińsku Mazowieckim)

W czwartek 16 czerwca drogówki z Mińska Mazowieckie, Otwocka, Piaseczna i Wołomina prowadziły kontrole na drodze krajowe 50 w ramach akcji „Kaskadowy pomiar prędkości”.

Policjanci prowadzili pomiary zarówno statyczne (co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tym samym odcinku drogi, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach), jak i dynamiczne (przy użyciu pojazdów z wideo rejestratorem).

DK 50 nie była przypadkowym wyborem. Zdarzenia, które miały tam miejsce, w tym wypadki śmiertelne pokazują, że jest to jedna z najniebezpieczniejszych dróg w powiecie mińskim. Dodatkowo przebiega przez kilka powiatów w garnizonie stołecznym, stąd też działania prowadzone przez policjantów w kilku komendach jednocześnie. Mińscy policjanci do kontroli pojazdów użyli również drona.

Policjanci – jednego dnia – ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń popełnionych przez kierowców. Mińska drogówka łącznie dokonała kontroli 82 kierowców. Policjanci ujawnili 68 wykroczeń, z czego aż 66 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Nałożono 54 mandaty, 11 pouczeń oraz sporządzono 3 wnioski o ukaranie do sądu. W trakcie prowadzonych działań zostały zatrzymane 2 dowody rejestracyjne pojazdów.

Niechlubny rekord należał do kierowcy forda, który pędził z prędkością 146 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Za to wykroczenie został nałożony mandat w wysokości 2500 zł. Kierujący powiększył także swój zbiór punktów karnych o 15. Inny kierowca, w tym samym miejscu na DK 50, jechał 123 km/h. W tym przypadku ukarano go mandatem 1500 zł i 11 punktów karnych.

