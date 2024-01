„Każde połączenie się przyda”. Nowe linie autobusowe na Mazowszu [ZOBACZ] Alicja Śmiecińska 02.01.2024 14:09 Od 1 stycznia na Mazowszu uruchomiono nowe linie autobusowe. Mieszkańcy gminy Chorzele mogą korzystać z trzech linii publicznego transportu zbiorowego. Z kolei w powiecie otwockim zaczęła kursować linia autobusowa łącząca Sobienie-Jeziory z Grabianką.

Nowe linie autobusowe na Mazowszu (autor: Pexels)

Gmina Chorzele w powiecie przasnyskim uruchomiła publiczny transport zbiorowy. Autobusy trzech linii wyjeżdżają spod Dworca PKS, a przejazdy są darmowe.

Burmistrz Beata Szczepankowska tłumaczy, że dzięki temu młodzież, dorośli i seniorzy mają teraz możliwość dojazdu do szkół czy sklepów.

— Te trzy linie tak naprawdę zaspakajają cały teren naszej gminy. Mieszkaniec będzie mógł wyjechać rano i przyjechać na przykład do miasta do Chorzel i zrobić sobie zakupy, pójść do lekarza, na targowisko, i o godzinie pierwszej już z przystanku w Chorzelach autobusu będą ruszały z powrotem i będą mieszkańców zabierały do ich miejscowości — tłumaczy burmistrz.

Każda z linii autobusowych wyjeżdża spod dworca w Chorzelach tylko dwa razy dziennie.

Linia pierwsza jedzie do Rembielina, druga do Łaz, a trzecia do Bagienic. Szczegółowy rozkład dostępny jest na stronie gminy.

Nowa linia autobusowa w powiecie otwockim

Powiat Otwocki zyskał nową linię autobusową łączącą Sobienie-Jeziory z Grabianką. To osiem autobusów w ciągu doby.

Jak informuje otwockie starostwo, w tym roku w powiecie będzie funkcjonowało osiem linii autobusowych.

Mieszkańcy Sobieni-Jeziory są bardzo zadowoleni z linii S2. Jak mówią, brakowało takiego połączenia.

Z nowym rokiem zmieniły się również trasy innych linii w tym regionie.

Szczegółowe zmiany można znaleźć na stronie internetowej powiatu otwockiego.

