Powiatowy Szpital w Łosicach szykuje się do dużej inwestycji. Co zaplanowano?
Remont podjazdu dla karetek, zakup ambulansu i nowoczesnego sprzętu — Powiatowy Szpital w Łosicach szykuje się do dużej inwestycji. Lecznica otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 miliona złotych z programu transgranicznego. Dodatkowo za pozyskane dofinansowanie zostanie wyremontowana poradnia chirurgiczna.

Powiatowy Szpital w Łosicach (autor: SPZOZ)

Ponad 2,5 miliona złotych trafiło do łosickiego szpitala powiatowego. Lecznica zakupi nowoczesny sprzęt, a także wyremontuje poradnię chirurgiczną i podjazd dla karetek pogotowia.

Dyrektorka SP ZOZ-u Grażyna Podlipniak-Sobczyńska podkreśla, że to ważna inwestycja, która poprawi komfort pacjenta, który zostanie do nas przywieziony zwłaszcza w chłodne miesiące.

— Żeby mu było ciepło, żeby nie wiał wiatr. W tym momencie jest podjazd, tylko nie jest ogrzewany. Zadaszenie jest również, więc na pacjenta nic nie pada, ale jest zimno w momencie, w którym pacjent jest wyjmowany na noszach z karetki — wyjaśnia Podlipniak-Sobczyńska.

Dodatkowo lecznica zakupi nową karetkę.

— Chcielibyśmy kupić ambulans, który służyłby do transportu pacjentów na przykład do szpitali wojewódzkich. Tak wyposażony, aby odpowiadał standardom. Służyłby do dalekich tras, po pacjentów, którzy wymagają nadzoru — mówi Podlipniak-Sobczyńska.

Szpital w najbliższych dniach ogłosi przetarg na remont i ma nadzieję, że prace zakończą się do końca października. Pieniądze na inwestycje pochodzą z dofinansowania z programu transgranicznego. Drugi z partnerów projektu - ukraiński Iwano-Frankowsk - zakupi karetkę.

