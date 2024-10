Kiedy trasa S19 w powiecie łosickim? Jest już zgoda RDOŚ i przebieg drogi [MAPA] Olga Kwaśniewska 10.10.2024 19:27 Jest decyzja środowiskowa w sprawie budowy trasy S19 w powiecie łosickim. Odcinek będzie przebiegał przez gminy Sarnaki, Olszankę, Huszlew oraz miasto i gminę Łosice. Trasa będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który ma połączyć Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.

1 Budowa dróg w Polsce (autor: Krzysztof Nalewajko/GDDKiA)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową w sprawie budowy trasy S19 w powiecie łosickim.

30 kilometrów planowanej dwujezdniowej trasy z dwoma pasami ruchu w każdą stronę będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia.

– Wydanie decyzji środowiskowej to ważny krok przybliżający nas do realizacji tej inwestycji. Powoduje m.in. to, że zatwierdzony został wariant przebiegu drogi, to znaczy wiemy już, jaki będzie jej korytarz. Decyzja środowiskowa nakłada też warunki, jakie należy spełnić, by zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko – mówi Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Trasa będzie przebiegała przez gminy Sarnaki, Olszankę, Huszlew oraz miasto i gminę Łosice. Rozpocznie się w Chlebczynie, a zakończy przy węźle Łukowisko z budowaną A2.

– Po uprawomocnieniu się tej decyzji przystąpimy do opracowania bardziej szczegółowej dokumentacji projektowej, a kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji w systemie Projektuj i Buduj – dodaj Minkiewicz.

Droga powinna powstać w latach 2028–2030.

Via Carpatia to budowana etapami europejska międzynarodowa trasa relacji „północ-południe”, łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Droga przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję.

Źródło: RDC Autor: Olga Kwaśniewska/PA