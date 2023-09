Justyna Święty-Ersetic zmierzyła się z depresją. „Zawsze byłam pogodna. W tym roku to się zmieniło” Adam Abramiuk 26.09.2023 09:40 Nigdy nie przypuszczałam, że znajdę się w takim stanie. Zawsze myślałam, że to mnie nie spotka, byłam pogodną osobą, cieszyłam się z tego, co mam. W tym roku jednak wszystko się zmieniło – powiedziała w audycji RDC „Czas na Igrzyska” polska mistrzyni olimpijska. Justyna Święty-Ersetic przyznała, że teraz ma już wszystko pod kontrolą.

Justyna Święty-Ersetic szczerze o walce z depresją (autor: RDC)

Justyna Święty-Ersetic po raz pierwszy publicznie opowiedziała, że mierzy się z problemem depresji. Tę informację przekazała w programie „Czas na Igrzyska”, którą w Radiu dla Ciebie prowadzi multimedalistka olimpijska Agnieszka Kobus-Zawojska.

– Nie przypuszczałam, że znajdę się w takim stanie. Zawsze myślałam, że to mnie nie spotka, byłam osobą pogodną, która cieszyła się z tego, co ma. W tym roku jednak jakoś wszystko się pozmieniało. Dla mnie, ale i dla mojego męża była to nowa i bardzo trudna sytuacja – powiedziała Justyna Święty-Ersetic.

Lekkoatletka przyznała, że jest teraz w stałym kontakcie z psychologiem i zamierza z nim dalej współpracować, co najmniej do zbliżających się igrzysk.

Przyznała, że błędem było nieskorzystanie z pomocy specjalisty wcześniej.

– Myślę, że dla każdego od czasu do czasu taka rozmowa, nawet profilaktycznie, jest wskazana i bardzo pomaga – powiedziała w RDC polska mistrzyni olimpijska.

Depresja należy do zaburzeń afektywnych, czyli zaburzeń nastroju. Może być przewlekła lub nawracająca o różnym nasileniu.

Osoba, która zmaga się z depresją, odczuwa obniżenie nastroju i przeżywania, traci radość z rzeczy, które dotychczas sprawiały jej przyjemność. Zaczynają dominować smutek i pustka.

U chorych w depresji mogą pojawiać się problemy w codziennym funkcjonowaniu, nawet przy wstaniu z łóżka, ubraniem się czy pójściem do pracy. Nawet najprostsze czynności mogą sprawiać trudność.

Justyna Święty-Ersetic podczas ostatnich Igrzysk w Tokio zdobyła złoty medal w sztafecie mieszanej 4 x 400 metrów i srebro w tej samej dyscyplinie dla kobiet. Jest też wicemistrzynią Świata i Mistrzynią Europy.

