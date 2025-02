Słuchowisko „Wlazłkotek” i goście specjalni w „Wieczorze literackim” RDC RDC 28.02.2025 08:11 W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Wlazłkotek” z 2024 roku autorstwa i w reżyserii Tomasza Zacharewicza. Gośćmi audycji będą Tomasz Zacharewicz, reżyser, autor tekstu, pomysłodawca i producent słuchowiska oraz Marcin Bortkiewicz, aktor, reżyser, scenarzysta i dramaturg. Zapraszamy!

Marcin Bortkiewicz i Jan Bończa Szabłowski (autor: RDC)

W „Wieczorze literackim” Polskiego Radia RDC emisja słuchowiska „Wlazłkotek” z 2024 roku autorstwa i w reżyserii Tomasza Zacharewicza.

To słuchowisko dla wszystkich — tych dorastających i tych już dawno dorosłych — którzy nie boją się marzyć i którzy pragną od życia czegoś więcej!

Historia nawiązuje do znanej piosenki: „Wlazł kotek na płotek”, która inspiruje do zadania pytań, czy kot po prostu nie może na ten płot wskoczyć, przeskoczyć, albo go obskoczyć, czy nad nim przefrunąć. Czy musi włazić? Mieszkający na pozornie zwykłym podwórku Kot postanawia wzniecić bunt spowodowany potrzebą zerwania z tą piosenką. Chce ją napisać na nowo…

O inspiracjach i kulisach powstania radiowego spektaklu opowie Tomasz Zacharewicz, reżyser, autor tekstu, pomysłodawca i producent słuchowiska „Wlazłkotek”.

Gościem „Wieczoru Literackiego” będzie także aktor, reżyser, scenarzysta i dramaturg Marcin Bortkiewicz, twórca filmów „Tonia” czy „Noc Walpurgi”.

Słuchowisko „Wlazłkotek”

Radio Opole, premiera: 25.12.2024

Twórcy:

Tekst i reżyseria – Tomasz Zacharewicz

Muzyka – Piotr Skotnicki

Reżyseria dźwięku – Agnieszka Szczepańczyk

Obsada:

WlazłKotek – Jakub Kowalczyk

Pies – Łukasz Bugowski

Mysz – Karolina Gorzkowska

Kot pierwszy – Bartosz Obuchowicz

Kot drugi – Martin Fitch

Kura – Joanna Jeżewska

Gęś – Marta Lipińska

Nietoperz – Krzysztof Wakuliński

Koń – Zbigniew Konopka

Szczur - Jan Kardasiński

Narrator – Krzysztof Gosztyła

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.