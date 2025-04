Słuchowisko „Kordian” wg dramatu Juliusza Słowackiego w „Wieczorze literackim” RDC RDC 17.04.2025 13:01 W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Kordian” z 1984 roku w reżyserii Zbigniewa Kopalki według dramatu Juliusza Słowackiego z Janem Englertem w roli tytułowej. Gościem audycji będzie prof. Krzysztof Rutkowski, historyk literatury romantycznej, tłumacz i eseista. Zapraszamy w niedzielę o godz. 20:00.

Juliusz Słowacki (autor: James Hopwood the Younger, Public domain, via Wikimedia Commons)

Słuchowisko „Kordian” z 1984 roku w reżyserii Zbigniewa Kopalki według dramatu Juliusza Słowackiego z Janem Englertem w roli tytułowej w najbliższym „Wieczorze literackim”.

Napisany w 1833 roku i wydany w 1834 roku utwór był wyzwaniem rzuconym Adamowi Mickiewiczowi i polemiką z jego mesjanistyczną wizją dziejów, a zarazem osobnym głosem Słowackiego w dyskusji o najżywotniejszych sprawach polskiego narodu. Imię głównego bohatera zostało wymyślone przez poetę i w nawiązaniu do łacińskiego „cordis” oznacza „dający serce”.

Zgodnie z romantycznymi kanonami Słowacki ukazuje młodzieńca kierującego się gorącymi uczuciami oraz rozbudzoną, poetycką imaginacją, ale też zbuntowanego przeciw wcielonemu złu i gotującego się do czynu. W decydującej chwili dopada go jednak obezwładniające zwątpienie co do słuszności obranej drogi, prowadzącej do celu przez skrytobójstwo. Kordian zastanawia się nad sensem egzystencji, przeżywa ból istnienia wynikający z samej natury i urządzenia świata, aż w końcu podejmuje nieudaną próbę samobójczą.

Gościem „Wieczoru Literackiego” będzie prof. Krzysztof Rutkowski, historyk literatury romantycznej, tłumacz i eseista.

Słuchowisko „Kordian”

autor tekstu: Juliusz Słowacki

reżyser: Zbigniew Kopalko

realizator: Alina Langiewicz

ilustracja muzyczna: Mirosława Janeta

Obsada:

Maciej Borniński - Papuga

Ewa Decówna - Laura

Wiesław Dziuba - Spiskowiec

Bohdan Ejmont - Szyldwach

Jan Englert - Kordian

Hanna Giza - Strach

Jerzy Kamas - Ksiądz

Władysław Kowalski - Trzecia osoba Prologu/Doktor

Krzysztof Kumor - Pierwsza osoba Prologu/Widmo

Gustaw Lutkiewicz - Dozorca

Celina Mencner - Panna/Chmura

Zdzisław Mrożewski - Papież

Andrzej Piszczatowski - Druga osoba Prologu

Jerzy Popielarczyk - Szwajcar

Marek Robaczewski - Wariat

Andrzej Szalawski - Starzec

Wojciech Szymański - Spiskowiec

Jan Świderski - Prezes

Zdzisław Tobiasz - Grzegorz

Mieczysław Voit - Car

Marek Walczewski - Imaginacja

Zdzisław Wardejn - Wariat

Zbigniew Zapasiewicz - Wielki Książę Konstanty

Magdalena Zawadzka - Violetta

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.