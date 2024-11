Słuchowisko „Bardzo udane lato” i goście specjalni w „Wieczorze literackim” RDC RDC 22.11.2024 07:36 W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Bardzo udane lato” z 1965 roku autorstwa Włodzimierza Odojewskiego w reżyserii Edwarda Płaczka. Gośćmi Jana Bończa-Szabłowskiego będą prof. Karol Samsel oraz Francois Martineau. Zapraszamy w niedzielę 24 listopada!

W „Wieczorze literackim” Polskiego Radia RDC emisja słuchowiska „Bardzo udane lato” z 1965 roku autorstwa Włodzimierza Odojewskiego w reżyserii Edwarda Płaczka.

Dwoje ludzi spotyka się w kawiarni, aby zakończyć wakacyjny romans. Ona chce wrócić do męża, a on do żony. Podczas wcześniejszych spotkań starali się nie angażować za bardzo uczuciowo. Czy na pewno? Ona jest w ciąży. Chce urodzić jego dziecko. On sugeruje inne rozwiązanie. Jak potoczą się ich losy?

Zapraszamy na słuchowisko z Aleksandrą Śląską i Andrzejem Łapickim w rolach głównych!

O twórczości Włodzimierza Odojewskiego, obejmującej utwory prozatorskie, dramatyczne, publicystyczne oraz słuchowiska radiowe, opowie prof. Karol Samsel z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Gościem „Wieczoru literackiego będzie także Francois Martineau, znany jako „Francois” — francuski muzyk od kilkunastu lat mieszkający w Polsce i prezentujący najpiękniejsze piosenki znad Sekwany. Obecnie „Francois” odbywa w Polsce tournee „AZNAVOUR TOUR” z okazji stulecia urodzin słynnego francuskiego piosenkarza i kompozytora Charlesa Aznavoura. Spektakl zatytułowany „Odmieńmy tylko rytm” to wyjątkowy koncert ku czci artysty, przeplatany anegdotami i cytatami z wywiadów w kabaretowo-poetyckim klimacie.

Słuchowisko „Bardzo udane lato”

premiera: 18.02.1965 r.

Twórcy:

Edward Płaczek (reżyser)

Włodzimierz Odojewski (autor tekstu)

Stanisława Grotowska (realizator)

Obsada:

Andrzej Łapicki (On)

Aleksandra Śląska (Ona)

Zdzisław Jan Nowicki (Kelner Józef)

