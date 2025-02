„Nie chodzi tylko o skok i adrenalinę”. Juliusz Machulski w RDC o filmie „Vinci 2” Cyryl Skiba 04.02.2025 12:14 To film nie tylko o skoku, pieniądzach i adrenalinie, ale też o przyjaźni - Juliusz Machulski w Polskim Radiu RDC mówił o drugiej części filmu „Vinci”. Reżyser był gościem audycji Andrzeja Saramonowicza. Jak powiedział na naszej antenie, „Vinci 2” jest bezpośrednią kontynuacją kultowej komedii kryminalnej z 2004 roku. Współautorem scenariusza jest grający w filmie postać Cumy Robert Więckiewicz.

W lipcu na antenie polskich kin swoją premierę będzie miał film „Vinci 2”. To kontynuacja kultowej komedii kryminalnej z 2004 roku. Reżyser filmu Juliusz Machulski był gościem audycji Andrzeja Saramonowicza.

- To będzie też film o tym, co się stało z Cumą po tych latach, bo to będzie bardziej obyczajowa historia, bo oni mają teraz już rodziny, mają coś do stracenia w związku z tym. Jest skok, jest bardzo ważnym elementem, podstawowym wręcz, ale mam więcej czasu do takiego kontemplowania życia - mówił o filmie Machulski.



Machulski podkreślał u nas, że będzie to film obyczajowy.

- Nie tylko chodzi o pieniądze, o kasę, o skok, o adrenalinę, tylko też o przyjaźń. To jest nostalgia. Ja się ciekaw jak oni wyglądają, ci nasi bohaterowie po latach. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo to jest dodatkowa wartość - wskazał.



„Vinci 2” wejdzie na ekrany kin pod koniec lipca. W obsadzie między innymi Robert Więckiewicz, Borys Szyc, Marcin Dorociński, Łukasz Simlat, Kamilla Baar.

Juliusz Machulski to jeden z najbardziej znanych twórców polskiego kina. Obrazy takie jak „Vabank”, „Kiler”, „Kingsajz” czy „Seksmisja” na trwałe zagościły w sercach polskich widzów.

