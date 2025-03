Spektakl rodem ze świata Tima Burtona. Katarzyna Maciąg o premierze „Widelca w głowie” Cyryl Skiba 11.03.2025 14:23 Trochę rodzina Adamsów, trochę Tim Burton – tak o spektaklu „Widelec w głowie” mówi Katarzyna Maciąg. Aktorka odwiedziła Polskie Radio RDC w dzień premiery najnowszej sztuki Teatru Kamienica. Jak mówiła, spektakl ten wbrew pozorom to nie do końca komedia.

Katarzyna Maciąg (autor: RDC)

Już dziś w Teatrze Kamienica premiera „Widelca w głowie” w reżyserii Tomasza Sapryka. Zapraszała na niego w Polskim Radiu RDC aktorka Katarzyna Maciąg.

W rozmowie z Piotrem Majewskim zapowiadała, że w najnowszej sztuce jest śmiesznie, ale i strasznie niczym w filmach Tima Burtona.

- To jest czarna komedia, mieszanka wielu gatunków. Trochę rodzina Adamsów, trochę Tim Burton. Trochę umierająca panna młoda. Tim Burton był naszą inspiracją. Tutaj głównie reżysera od samego początku, czyli Tomasza Sapryka. Osobiście bardzo mi się ta konwencja podoba. Dużo elementów groteski. Więc nie do końca farsa i nie do końca komedia - mówiła.



Twórcy zapowiadają, że sztuka zaczyna się od tego, że umiera ojciec rodziny. W tych okolicznościach spotykają się bohaterki – matka oraz dwie córki, które dowiadują się, że ten wzorowy ojciec i człowiek pełen cnót nie był postacią kryształową. Był karciarzem i pozostawił po sobie w spadku finansowy problem, z którym teraz będą musiały zmierzyć się trzy samotne kobiety. Rozmowy o spadku i majątku są niełatwe i wtedy najwięcej dowiadujemy się o nas samych.

Autorką sztuki jest Izabela Łaszczuk. Występują: Elżbieta Jarosik, świętująca 50-lecie pracy artystycznej, Anna Maria Jarosik, Milena Suszyńska, Andżelika Piechowiak, Katarzyna Maciąg, Kamil Kula i Mikołaj Roznerski.

Premiera odbędzie się 11 marca o godz. 19.30 na Scenie Orlej Teatru Kamienica w Warszawie. Kolejne przedstawienia - 22 marca.

