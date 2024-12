Prapremiera „Sztuki wywiadu” z Janem Peszkiem w Polonii. „Stawiamy pytanie o istotę aktorstwa” Cyryl Skiba 05.12.2024 08:52 Stawiamy pytania o istotę aktorstwa, to mocny tekst – 5 grudnia prapremiera „Sztuki wywiadu” w Teatrze Polonia. Pisarz Jarosław Mikołajewski opowiadał w Polskim Radiu RDC o spektaklu swojego autorstwa, w którym występują Maria Seweryn, Małgorzata Zajączkowska i Jan Peszek.

„Sztuka wywiadu” w Teatrze Polonia (autor: Tomasz Gzell/PAP)

Dziś w Teatrze Polonia prapremiera „Sztuki wywiadu” Jarosława Mikołajewskiego w Teatrze Polonia.

To forma benefisu Jana Peszka, który w 2024 roku skończył 80 lat. Jak wyjaśniał Mikołajewski w audycji „W rytmie kultury” Beaty Jewiarz, rzecz jest o postaci aktora, który zagrał setki ról, który je ma wszystkie w sobie i które nigdy nie znikają.

– Bohater jest człowiekiem starym, któremu bardzo łatwo wierzymy w różne wspomnienia i w to, że one powracają w takim porządku własnym, bardzo oryginalnym, niekoniecznie poddanym prawom historycznym. To jest coś takiego, co się przypomina nagle z czegoś, z jakiegoś fragmentu, potem wraca. Ale na to wszystko nakłada się własne życie, które jakoś ingeruje w rozmowę dziennikarki ze starym aktorem – mówił Mikołajewski.

Na scenie obok Jana Peszka pojawią się Maria Seweryn oraz Małgorzata Zajączkowska. Reżyseruje syn aktora Błażej.

Jak podkreślił Mikołajewski, Jan Peszek przekracza w tej sztuce swoje granice.

– On się na tyle utożsamia z tymi postaciami, które były przez niego grane, że to wszystko, staje się bardzo ponętne, taka możliwość, że kwestie wypowiadane przez te postaci literackie, które on gra, stają po stronie historii i własnej pamięci, takiego własnego dorobku myślowego, filozoficznego – dodał.

W zapowiedzi spektaklu napisano: „wielki aktor zgadza się na ostatni wywiad z dziennikarką. To spotkanie z artystą w momencie, w którym towarzyszy mu nieodparty lęk przed przemijaniem, wypaleniem i końcem, spirala uczuć, która każe odpowiedzieć na pytanie, czy i dokąd uciec”.

Prapremiera na Dużej Scenie Teatru Polonia. Kolejne przedstawienia 9–10 oraz 18–20 grudnia.

