148. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana. Co w programie? [SPRAWDŹ] Marta Hernik 13.01.2025 18:16 148. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana – na obchody zaprasza Instytut Teatralny w Warszawie. Autorką wydarzenia będzie dziennikarka Polskiego Radia RDC Beata Jewiarz – niestrudzona propagatorka poezji Leśmiana, która tłumaczy, za co kocha jego twórczość. – Absolutny mistrzowski wymiar słowa, wrażliwość, fantazja, elegancja w języku – wylicza.

Beata Jewiarz (autor: Franciszek Mazur)

22 stycznia w Instytucie Teatralnym w Warszawie odbędą się 148. urodziny Bolesława Leśmiana.

– Będzie poetycko, teatralnie i zmysłowo – zapowiada nasza redakcyjna koleżanka Beata Jewiarz, która zaprojektowała całe wydarzenie.

– Z datą urodzin Leśmiana też były różne perypetie, ale w końcu jak Piotr Łopuszański znalazł akt urodzenia, a stało się to całkiem niedawno, to faktycznie 22 stycznia to jest ta data. Urodziny Leśmianowskie w Instytucie Teatralnym to taka opowieść nietypowa, bo Leśmian był człowiekiem teatru, o czym nie wszyscy wiedzą – mówi Jewiarz.

Leśmian jako czuły narrator i mistrz zmysłowych metafor przyglądał się miłości, śmierci, przemijaniu, naturze.

– Jego absolutny mistrzowski wymiar słowa, jego wrażliwość, fantazję, jego elegancję w języku, jego rytmiczność, czyli to wszystko, za co kochamy Bolesława Leśmiana. Po drugie jego wielka adoracja do natury, a trzecia rzecz to wielki żar i namiętność – wylicza Jewiarz.

Urodziny rozpoczną się o godz. 17:00 – w programie m.in. odbędzie się debata, koncert relaksacyjny i czytanie performatywne. To fragment sztuki „Zdziczenie obyczajów pośmiertnych” z muzyką na żywo.

– My tę sztukę będziemy Państwu prezentować jako fragment, bo w całości byłaby zbyt długa, w trzyosobowej obsadzie Kamil Próban, Jasia Halinowska, mówiąca do państwa i i Sambor Dudziński, który będzie na żywo tworzył muzykę. Ci, którzy znają Sambora, wiedzą, że to artysta performujący, który lubi eksperyment i potrafi pięknie zaczarować – zaprasza Jewiarz.

Wstęp na wydarzenie bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc pod adresem bilety@instytut-teatralny.pl.

Plan szczegółowy urodzin

17:00–18:00 | Debata: Teatr Leśmiana

Goście:

prof. Dariusz Pachocki – literaturoznawca (KUL), badacz twórczości Leśmiana i jego rękopisów

prof. Żaneta Nalewajk-Turecka – historyczka literatury (UW), leśmianolożka

Marta Streker – reżyserka, m.in. sztuki Leśmiana „Zdziczenie obyczajów pośmiertnych” w Opolskim Teatrze w 2018 roku

18:30–19:30 | Leśmian / Relaks

Życie i twórczość Leśmiana w otoczeniu subtelnych dźwięków – na poduchach, niezobowiązująco. Z poezją i naturą w roli głównej.

Występują:

Beata Jewiarz – poezja i opowieść o Leśmianie

Magda Kordylasińska-Pękala – muzyka na handpanach, misach i gongach

20:00–21:00 | „Zdziczenie obyczajów pośmiertnych” z muzyką na żywo

Performatywne czytanie fragmentu sztuki

Występują:

Beata Jewiarz, Kamil Pruban, Joanna Halinowska

Reżyseria: Ewa Małecki

Muzyka na żywo: Sambor Dudziński

