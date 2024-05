Dzień Dziecka z RDC. Słuchowisko „Awantura o Basię” w „Wieczorze literackim” RDC 31.05.2024 08:14 Słuchowisko „Awantura o Basię” według powieści Kornela Makuszyńskiego w Dzień Dziecka w „Wieczorze literackim”. Po emisji słuchowiska gościem będzie aktorka, piosenkarka i prezenterka Barbara Kurdej-Szatan. Z kolei twórczość Kornela Makuszyńskiego przypomni prof. Karol Samsel z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy już w sobotę tuż po 20:00.

Dzień Dziecka w "Wieczorze Literackim". Gościem będzie Barbara Kurdej-Szatan (autor: RDC)

W najbliższym „Wieczorze Literackim” z okazji Dnia Dziecka zaprezentujemy słuchowisko „Awantura o Basię” z 1995 roku w reżyserii Andrzeja Piszczatowskiego według powieści Kornela Makuszyńskiego pod tym samym tytułem.

Tytułowa bohaterka, mała dziewczynka o imieniu Basia, po tragicznej śmierci matki dostaje się pod opiekę przypadkowych ludzi. Wkrótce wyrusza sama w podróż pociągiem, mając na szyi kartkę z nazwiskiem osoby, do której ma się udać. Jednak napis na kartce zostaje częściowo starty i Basia w wyniku pomyłki, zamiast do przyjaciółki swej matki, Stanisławy Olszańskiej, trafia do domu pisarza Stanisława Olszowskiego...

Twórczość Kornela Makuszyńskiego przypomni prof. Karol Samsel z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Po emisji słuchowiska gościem w „Wieczorze Literackim” będzie aktorka, piosenkarka i prezenterka Barbara Kurdej-Szatan, która opowie o swoim dzieciństwie, rodzinie, obecnych projektach i planach artystycznych.

Słuchowisko „Awantura o Basię”

Polskie Radio, PR 1, Teatr PR, premiera: 6.02.1995

autor tekstu: Kornel Makuszyński

adaptacja: Dorota Kawęcka

reżyseria: Andrzej Piszczatowski

reżyseria dźwięku: Ewa Szałkowska

ilustracja muzyczna: Krystyna Młodziejewska



OBSADA:

Ewa Konstancja Bułhak - Stanisława Olszańska

Marek Bargiełowski - Stanisław Olszowski

Agnieszka Całkowska - Basia

Jerzy Rostkowski - Roznosiciel

Celina Mencner - Pani Zielona

Wiesława Mazurkiewicz - Natalia Budziszowa

Gustaw Lutkiewicz - Lekarz, mąż Budziszowej

Krzysztof Kumor - Autor

Ryszard Jabłoński - Szot

Tadeusz Grabowski - Urzędnik

Magdalena Celówna - Pani Czerwona

Janusz Bukowski - aktor Walicki

Ewa Wawrzoń - Walentowa, dozorczyni

Paweł Szczęsny - Lekarz

Zofia Rysiówna - Tańska

Jolanta Łagodzińska - Marcysia

Michał Bukowski - Michaś, służący

