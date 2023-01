Słuchowisko Jeremiego Przybory w „Wieczorze literackim” RDC RDC 18.01.2023 20:01 Już w najbliższą sobotę na antenie RDC słuchowisko satyryczno-rozrywkowe Jeremiego Przybory pt. „Gdzie jest Mundzio?” z cyklu Teatr Eterek, emitowanego na antenie Polskiego Radia w latach 1948-1958. W audycji także niezwykły gość - Konstanty Przybora, z którym Jan Bończa-Szabłowski o twórczości jego taty, autora emitowanego spektaklu. Na „Wieczór literacki” zapraszamy tuż po 20:00.

Jeremi Przybora (autor: Autor nieznany/Wikimedia Commons)

Akcja zwalczania, także przez młodzież szkolną, analfabetyzmu w Polsce. Mundzio, syn Eufemii, decyzją Rady Pedagogicznej, nie przejdzie do następnej klasy. Nie będzie także mógł uczestniczyć w akcji nauczania na polskiej wsi, zwalczania tym samym analfabetyzmu.

Mundzio ucieka z domu. Zatrzymuje się we wsi Zamokłe i tam podaje się za przysłanego delegata do nauczania pisania i czytania. Profesor Pęduszko odnajduje Mundzia dzięki komunikatowi radiowemu i listowi przysłanemu przez sołtysa wsi Zamokłe…Mundzio wraca do domu. Jest rozżalony, że nie może prowadzić kursu nauczania.

Rada Pedagogiczna zmienia swą decyzję o pozostawieniu Mundzia w tej samej klasie.Jego zaangażowanie ideologiczne, społeczne i "nauczaniowe" zostało docenione. Luki w wykształceniu uzupełni w czasie wakacji.

Autorem tekstu i reżyserem słuchowiska jest Jeremi Przybora. Za realizację odpowiada Jan Ławrusiewicz.

Występują:

Janusz Paluszkiewicz - Dyrektor szkoły;

Irena Kwiatkowska - Eufemia;

Jerzy Bielenia - Gwidon;

Tadeusz Fijewski - Mundzio;

Adam Mularczyk - Profesor Eustachy Pęduszko, główny bohater cyklu;

Wilhelm Wichurski - Sołtys;

Bolesław Kielski - Spiker

Premiera odbyła się 17 lipca 1949 roku.

W audycji także niezwykły gość - Konstanty Przybora, z którym Jan Bończa-Szabłowski porozmawia o twórczości jego taty - Jeremiego Przybory. Pretekstem do rozmowy jest zarówno książka „Wraz, czyli bez. Opowiadania i listy z krainy nonsensu Jeremiego Przybory”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak, jak i emitowane słuchowisko.

