Rekordowa liczba stypendiów w programie MKiDN. „Dodało mi skrzydeł” Cyryl Skiba 26.06.2023 10:21 Rekordowa liczba - 110 twórców i artystów - otrzymało stypendia w jubileuszowej XX edycji Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Rozmawialiśmy o niej dzisiaj w „Poranku RDC”. Naszymi gośćmi były Aleksandra Pietrzak-Pieczyńska, która z tych środków wyposaży Pracownię Tekstury Papieru Artystycznego i stworzy cykl obiektów graficznych „Włókno zielne”, a także Joanna Bancerowska - rzeczniczka Narodowego Centrum Kultury.

Joanna Bancerowska, Grzegorz Chlasta i Aleksandra Pietrzak-Pieczyńska (autor: RDC)

- Samo stypendium, wydaje mi się, że jeszcze pomoże mi bardziej się rozwinąć w tym temacie, bo jakby są to takie moje początki działań z papierem. Mam nadzieję, że mocno się rozwinę. Czuję, że dzięki temu dostałam skrzydeł dzięki temu - mówiła w „Poranku RDC”.

Rzeczniczka Narodowego Centrum Kultury Joanna Bancerowska podkreślała na naszej antenie, że stypendia są dla osób zdeterminowanych w rozwijaniu swojej pasji.

- Zachwyca właśnie to, że ci młodzi ludzie mają swój pomysł na dalszy rozwój i z taką determinacją do tego dążą. To jest w ogóle niesamowite, jak opowiadają właśnie o muzyce, o instrumentach, które chcą zakupić. Program pomaga młodym ludziom zrobić ten kolejny krok i rozwijać się w tej dziedzinie, którą kochają -



Program przeznaczony jest dla osób do 35. roku życia, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr.

W tym roku w ramach środków przyznanych przez ministra kultury stypendyści, między innymi, realizują filmy krótkometrażowe i spektakle teatralne, wydają płyty, książki, albumy, organizują wystawy i finansują udział w międzynarodowych konkursach artystycznych. Wysokość stypendium to minimalnie 27 tysięcy 500 złotych. Pułap maksymalny to 55 tysięcy złotych.

Wśród stypendystów poprzednich edycji znaleźli się tacy wybitni artyści jak pianista Rafał Blechacz, śpiewaczka Joanna Freszel, pisarz Szczepan Twardoch i muzyk jazzowy Maciej Obara.

