Profesjonalne prace olejne w telefonie. Nowa aplikacja mobilna Zamku Królewskiego Adrian Pieczka 20.09.2023 20:19 Innowacyjne narzędzie oddaje proces malowania olejnego zgodnie z technikami wielkich mistrzów — tak o nowej aplikacji mobilnej „Glaze” stworzonej przez stworzoną przez Zamek Królewski w Warszawie i firmę technologiczną Well of Art powiedział dyrektor firmy Robert Latoś. Z aplikacji skorzystają dzieci podczas zajęć „Maluj jak Mistrz”.

Zamek Królewski w Warszawie i firma technologiczna Well of Art stworzyli specjalną aplikację mobilną „Glaze”.

Dyrektor Well of Art Robert Latoś wyjaśnia, że innowacyjne narzędzie oddaje proces malowania olejnego zgodnie z technikami wielkich mistrzów.

— Ściągamy aplikację, która będzie podstępna od przyszłego tygodnia w Apple Store, a od kolejnych tygodni w Google Play. Uruchamiamy płótno lub deskę, ponieważ kiedyś malarze malowali na desce, a płótno weszło dopiero od XVI wieku. Wybieramy jeden z pędzli, potem farbę, którą rozcieńczamy i kładziemy. Tylko o to chodzi — tłumaczy Latoś.

Maluj jak Mistrz

Michał Sobieraj z działu edukacyjnego Zamku Królewskiego w Warszawie podkreśla, że dzieci skorzystają z aplikacji na zajęciach Maluj jak Mistrz.

— Sposób trochę zabawowy chcemy, by to one odnalazły to dzieło sztuki, o którym będziemy dzisiaj mówić. Konkretnie będzie to Dama z Jaśminowcem. Uczniowie podchodzą do obrazu, poznają autora, bohaterkę obrazu, symbolikę, która jest tam ukryta i dopiero później mając bazę, tworzą fragment, kadr z tego obrazu na tablecie — mówi Sobieraj.

Z aplikacji w Zamku Królewskim będą mogli skorzystać również seniorzy w trakcie weekendy seniora który już 30 września.

