Światowa sztuka nowoczesna zawita do Warszawy. Za miesiąc otwarcie nowej siedziby MSN Przemysław Paczkowski 26.09.2024 18:01 Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest już prawie gotowe. Budynek przy placu Defilad autorstwa Thomasa Phifera będzie miejscem pełnym sztuki i spotkań, otwartym dla zwiedzających, ale też spacerowiczów. Uroczyste otwarcie zaplanowano na 25 października. — Będziemy współpracować z największymi muzeami na świecie — zachęca do odwiedzin prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

8 Otwarcie nowej siedziby MSN już 25 października (autor: E. Lach/UM)

Światowa sztuka nowoczesna zawita do Warszawy. Za miesiąc otwarta zostanie nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Budynek w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki zaoferuje gigantyczną przestrzeń do podziwiania najwybitniejszych dzieł.

— Będziemy współpracować z największymi muzeami na świecie — zachęca do odwiedzin prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. — Będą na pewno wystawy czasowe z muzeów światowych, które będą nas zaskakiwać w kolejnych latach. I to jest właśnie ta olbrzymia szansa, nie tylko na wyeksponowanie tych zbiorów, które tutaj już się znajdują, tylko na pokazywanie sztuki na najwyższym możliwym poziomie sztuki światowej, która do Warszawy do tej pory nie mogła przyjeżdżać, dlatego że po prostu nie było takiego miejsca — dodaje.

Otwarcie zaplanowano na 25 października. Na ten dzień muzeum przygotowało wiele atrakcji dla zwiedzających. O szczegółach mówi dyrektorka placówki Joanna Mytkowska.

— Witamy państwa festiwalem różnych zdarzeń, od performance'ów, poprzez koncerty, po oprowadzania. Będzie można spacerować, wędrować po tym budynku i natykać się na różne działania artystyczne. Będzie oczywiście przewodnik — wymienia Mytkowska.

Budowa nowej siedziby muzeum to jedna z najważniejszych inwestycji kulturalnych stolicy w ostatnich latach. Budynek jest także kluczowym elementem Nowego Centrum Warszawy w skład którego wchodzi przebudowa placu Defilad (nowego placu Centralnego) oraz deptaku na ulicy Chmielnej.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/DJ