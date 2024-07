Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza. Jakie książki zostały nominowane? RDC 02.07.2024 15:09 Iwona Bassa, Grzegorz Bogdał, Katarzyna Groniec, Barbara Klicka i Aleksandra Tarnowska to autorzy nominowani w tym roku do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza – poinformowało Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Wyróżnienie przyznawane jest za debiut prozatorski.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza. Jakie książki zostały nominowane? (autor: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli)

Ogłoszono nominacje do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Iwona Bassa została nominowana za książkę "Głodni" (Biuro Literackie), Grzegorz Bogdał za zbiór opowiadań "Idzie tu wielki chłopak" (wyd. Czarne) a Katarzyna Groniec za "Kundle" (wyd. Nisza). Nominowane są także Barbara Klicka, autorka powieści "Reneta" (wyd. W.A.B.) oraz Aleksandra Tarnowska za "Wniebogłos" (wyd. ArtRage).

Zgłoszonych 80 książek

Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszonych zostało 80 książek. - Każdego roku mamy poczucie, że nadsyłane książki przynoszą podobną aurę, że mówią coś o stanie czasu, w którym żyjemy. Czasami to były książki o dzieciństwie, czasami o różnych ważnych polskich kłopotach – zauważył przewodnicząca kapituły nagrody prof. Ewa Graczyk. Dodała, że czytając lektury zgłoszone do tegorocznej nagrody, ona sama miała poczucie, że są one bardzo smutne, a szczególnie dojmujący był powtarzający się "cień apokalipsy".

- Nie były to książki dosłownie o końcu świata. Żadna z nich nie jest o tym dosłownie, ale wiele z nich pokazuje wyczerpywanie się; wyczerpywanie się natury, relacji ludzkich, czasami znużenie polityczne czy społeczne – podkreśliła jurorka.

Kiedy wyniki?

Tegoroczna edycja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza wpisuje się w cykl wydarzeń organizowanych w ramach obchodów ustanowionego przez Senat RP Roku Gombrowiczowskiego. Nominacje zostały ogłoszone w Instytucie Biblioteka Polska w Paryżu. Uczyniła to osobiście wdowa po pisarzu i promotorka jego twórczości Rita Gombrowicz, która tego samego dnia została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Nagroda wręczona zostanie podczas festiwalu "Opętani Literaturą" który we wrześniu odbędzie się we Wsoli i Radomiu. Laureat otrzyma 40 tys. zł. Kapituła wskaże też pisarza, która w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Gombrowicz. Nagrody finansowe otrzymają również nominowani.

Organizatorami nagrody są Prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza. Honorowy patronat sprawuje Rita Gombrowicz. W 2023 r. laureatem nagrody został Jakub Nowak, autor książki "To przez ten wiatr". Wyróżnienie w postaci pobytu w Vence kapituła przyznała Wiktorii Bieżuńskiej za książkę "Przechodząc przez próg, zagwiżdżę".

