Muzycznie od piątku do piątku, czyli cotygodniowy felieton Bogdana Fabiańskiego Bogdan Fabiański 31.01.2025 21:12 W Polskim Radiu RDC zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku”. Przegląd najważniejszych propozycji przygotował Bogdan Fabiański, dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, DJ i producent.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

Piosenka Lady Gagi i Bruno Marsa „Die with A Smile” (ponad 2,7 miliarda streamów) bije rekordy na światowych listach przebojów. Miła wiadomość jest też taka, że 7 marca ukaże się ósma płyta Lady Gagi, wydanie poprzedzi trzeci singel (drugi to „Disease”), którego premiera odbędzie się 2 lutego w trakcie ceremonii rozdania nagród Grammy.

Płyta zatytułowana „Mayhem” została nagrana przez Ricka Rubina w studiu Shangri La w Malibu w Kalifornii. Jej bliski przyjaciel Michael Polansky polecił jej stworzenie albumu popowego i powrotu do korzeni.

„Inspiracją do stworzenia albumu był czas głębokiej introspekcji i osobistych wyzwań. Album jest przesiąknięty moją miłością do muzyki, różnorodnością gatunków, stylów i marzeń. To moja odpowiedź na chaos w moim życiu i spokój, który odnajduję w miłości. Każda napisana piosenka to fragment mojej przeszłości, prawie jak wspomnienie wszystkich złych decyzji, które podjęłam w swoim życiu. Czasami trudno jest w tym wszystkim zobaczyć światło, ale myślę ten wewnętrzny chaos jest jeszcze trudniejszy do czasy gdy dostrzeże się błysk słońca” – powiedziała Lady Gaga.

Artystka inspirowała się taneczną muzyką industrialną, chaosem przełamującym różne gatunki. Nad albumem pracował francuski DJ i producent Gesaffelstein. W kwietniu tego roku Lady Gaga wystąpi na festiwalu Coachella.

Już jest na płycie wyjątkowy koncert MTV Unplugged Wojciecha Waglewskiego, który odbył się w Teatrze Dramatycznym im. Gustawa Holoubka w Warszawie 10 kwietnia ub. roku.

Koncert, pełen akustycznych aranżacji i brzmień oraz niesamowitej energii. Gościnnie wystąpili m.in. Maciej Maleńczuk, Tomasz Makowiecki, Voo Voo, Maria Peszek i Waglewski Fisz Emade.

Najpierw było rodzinne nastawienie na muzykę, bo śpiewali brat i siostra, potem szkoła muzyczna, kościelny gospel oraz nagrywanie coverów na TikToku, aż w końcu Daniel Godson stwierdził: „tak nagrywam teraz własne utwory i chcę zamykać się na jeden styl i kierunek, ale spróbuję różnych – pop, r’n’b i soul”.

W 2022 roku wydał swój pierwszy singel „Memories”, potem kolejne. Nowe nagranie to „I’m in love”. Piosenka romantyczna, która przybliża historię zakochania.

Utwór powstał we współpracy z Bartkiem Kochankiem i Robertem Cichym. Do piosenki powstał clip zrealizowany na Malcie i jak twierdzi artysta, jest filmowym przedłużeniem muzyki i całej miłosnej historii.

Już jest szósty album kanadyjskiego wokalisty i aktora The Weekend zatytułowany „Hurry Up Tomorrow”. Gościnnie występują: Future, Anitta, Travis Scott, Playboi Carti i Lana Del Rey.

Płytę promowały single „Timeless” i „Sao Paulo”. Nad krążkiem pracowało 10 producentów a wśród nich Pharrell Williams i Tommy Brown.

W wywiadzie The Weeknd stwierdził, że będzie to jego ostatni album pod tym pseudonimem, ale będzie nadal tworzył muzykę być może jako Abel (Tesfaye). Płyta zawiera wiele brzmień, które charakteryzowały jego wcześniejsze utwory, ale też sięga do innych gatunków i brzmień jak: czysty pop, klasyczne R&B, gitary akustyczne itd. Znakomity finał na płycie przypominający „Purple Rain” Prince’a.

Album dotyka śmierci, odkupienia i odrodzenia.

Bogdan Fabiański

Zapraszamy na audycje Bogdana Fabiańskiego w Polskim Radiu RDC:

Piątek | 18:00 - 20:00 | Lista przebojów RDC

Piątek | 22:00 - 01:00 | Piątkowe hity i bity

Niedziela | 22:00 - 01:00 | Bez limitu

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.