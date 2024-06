Muzeum POLIN zaprasza na łąkę. Co zaplanowano w nowym sezonie letnich wydarzeń? Cyryl Skiba 14.06.2024 21:51 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zaprasza do spędzenia wspólnego czasu na łące, gdzie korzystając z nowej instalacji plenerowej, będzie można celebrować ciepłe dni w otoczeniu przyrody. Letni czas umilą m.in. wydarzenia muzyczne, literackie, filmowe. Zaplanowano również spotkania i warsztaty związane z lokalnym aktywizmem społecznym.

POLIN na Łące (autor: Maciek Jaźwiecki/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

W sobotę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN startujez nowym sezonem letnich wydarzeń „POLIN na Łące”.

Posłuchaj podcastu | Południe z Animuszem | Polin na łące

Wśród tegorocznych propozycji znalazły się między innymi plener malarski, rajdy rowerowe po podwarszawskich miejscowościach, kino plenerowe czy potańcówka. Do wzięcia udziału w akcji zachęca Marta Dziewulska z POLIN.

— Muzeum POLIN wychodzi na zielone skwery na warszawskim Muranowie, wychodzi ze swojego gmachu, aby świętować letni, wakacyjny odpoczynek w relaksującej i niezobowiązującej atmosferze — mówi Dziewulska.

Ciekawie zapowiadają się szabatowe spotkania.

— Szabatowe spotkania, których tematem będzie dobrostan, czyli żydowski hejmisz, to z języka Jidysz takie bycie w komforcie ze sobą w duchu w ciele. Takie spotkania przygotowaliśmy — wyjaśnia Dziewulska.

Będą tęż mikrospacery w poszukiwaniu dzikiej natury w mieście, a także – na rozpoczęcie programu 15 czerwca – międzykulturowy piknik szabatowy.

— Jest to piknik przygotowany przez członków bazy Inclusive, osoby z oświadczeniem uchodźczym i imigranckim. To będą różne potrawy z różnych stron świata. W ten sposób będziemy świętować miesiąc równości, ale także w czerwcu przypada żydowskie święto zbioru i plonu. Właśnie z tej okazji ten piknik będzie okazją do świętowania w różnorodności na różnorodne sposoby. Serdecznie zapraszamy — zachęca Dziewulska.

Wszystkim wydarzeniom patronuje malarz Majer Kirszenblat, którego prace można oglądać w gmachu muzeum na wystawie czasowej opowiadającej o przedwojennym sztetlu – Opatowie.

