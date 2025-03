Nowy dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w RDC: nasza kolekcja jest unikatowa Miłosz Kuter 31.03.2025 12:05 Nasza kolekcja jest unikatowa na skalę światową – mówił w Polskim Radiu RDC nowy dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Michał Trębacz podkreślał wyjątkowość kolekcji ZIH-u, która ma w sobie całe bogactwo historii Żydów wschodnioeuropejskich i historii Żydów polskich.

Michał Trębacz (autor: RDC)

Michał Trębacz został powołany na stanowisko dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wcześniej, od roku piastował funkcję p.o. dyrektora po tym, jak zwolniona została Monika Krawczyk.

Jak powiedział w Poranku RDC nowy dyrektor, czas otworzyć nowy rozdział, ponieważ ŻIH jest niezwykle ważnym ośrodkiem nauki o historii Żydów.

– Instytut jest jedną z najdłużej działających instytucji tego typu, zajmujących się historią Żydów. Działa od 1947 roku. Druga rzecz to jest kolekcja Instytutu. Rzeczywiście jest kolekcją unikatową i niemającą porównania właściwie nigdzie na świecie, ma w sobie całe bogactwo historii Żydów wschodnioeuropejskich i historii Żydów polskich – mówił na naszej antenie Michał Trębacz.

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma jako państwowa instytucja kultury tworzy podstawy naukowe dla rozwoju wiedzy o historii i kulturze Żydów oraz sprawuje opiekę nad historycznymi zbiorami, w tym nad Podziemnym Archiwum Getta Warszawy (tzw. Archiwum Ringelbluma).

Michał Trębacz – biogram

Michał Trębacz to doktor nauk humanistycznych, członek European Association for Jewish Studies (EAJS) oraz Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES).

Od 2017 r. kierował Działem Naukowym w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Sprawował nadzór merytoryczny nad programem Global Education Outreach Program, którego celem była budowa infrastruktury naukowej dla rozwoju studiów żydowskich w Polsce i na świecie.

Wykładał zagadnienia XX-wiecznej historii polskich Żydów na uniwersytetach w Niemczech, Izraelu i USA. Współpracował także z Memorial de la Shoah w Paryżu. Uczestniczył i prowadził wiele projektów badawczych dotyczących historii Żydów w Polsce.

Jest autorem ponad 40 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Publikował m.in. w „Zagładzie Żydów. Studia i materiały”, „Kwartalniku Historii Żydów” oraz „Polityce”. Był redaktorem i współredaktorem tomów źródłowych oraz specjalnego numeru „East European Jewish Affiars”.

