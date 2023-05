Adonis polskiego rocka z medalem Gloria Artis. Marek Ałaszewski odznaczony RDC 11.05.2023 19:48 Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał malarz Marek Ałaszewski. Odznaczenie w imieniu artysty odebrały jego żona i córka podczas wernisażu wystawy „Marek Ałaszewski. Malarstwo” w stołecznej Kordegardzie – galerii Narodowego Centrum Kultury.

8 Marek Ałaszewski z „Gloria Artis” (autor: RDC)

Marek Ałszewski został dziś odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wyróżnienie w imieniu artysty odebrała z rąk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wandy Zwinogrodzkiej rodzina. Odbyło się to podczas wernisażu wystawy „Marek Ałaszewski. Malarstwo”.

– Jestem bardzo dumna. Mój mąż całe życie uprawiał dwie dziedziny sztuki – malarstwo i muzykę na przemian, a teraz zbiera tego rezultaty – mówiła żona artysty Bożena Ałaszewska.

– Bardzo się cieszę, że w Kordegardzie – galerii NCK możemy po raz kolejny podziwiać prace Marka Ałaszewskiego. Jego twórczość jako malarza jest mniej znana niż jego twórczość jako muzyka – powiedziała wicedyrektor NCK Elżbieta Baron.

– To czwarta prezentacja artysty w Kordegardzie. To malarstwo nie jest rewolucyjne, ale sięga do dobrej tradycji koloryzmu. Jest uwodzące niesamowitą witalnością, radością życia i świetlistością. To malarstwo człowieka, który kocha życie – powiedziała kuratorka wystawy Katarzyna Haber.

Z kolei Baron zauważyła, że to szczególna wystawa. – Wszyscy wiemy, że pan Marek Ałaszewski zmaga się z chorobą. Dlatego też bardzo się cieszę, że zostanie jego twórczość doceniona – zaznaczyła.

Podczas wernisażu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka przekazała na ręce żony artysty Bożeny Ałaszewskiej i jego córki Doroty Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany artyście w uznaniu jego wybitnych osiągnięć artystycznych w dziedzinie sztuk wizualnych i muzyki.

– Znakomity muzyk ze wspaniałą karierą, którą wielu ludzi ma dobrze w pamięci. A jego ścieżka malarska jest drugą imponującą aktywnością. Kiedy patrzymy na te obrazy, to budzi się podziw dla tak kreatywnej i twórczej osobowości – powiedziała wicemnister.

Prace Marka Ałaszewskiego

– To czwarta wystawa indywidualna Marka Ałaszewskiego w Kordegardzie, a tak naprawdę piąta, dlatego, że w latach 70. miał również wystawę zbiorową – przypomniała kurator ekspozycji Katarzyna Haber.

Zwróciła uwagę, że to nie jest artysta, który byłby rewolucjonistą. – To jest taki niesamowity przypadek artysty, który jest bardzo awangardowy w muzyce, natomiast bardzo tradycyjny w malarstwie – mówiła. – Ale jest to artysta, esteta bonnardowski. Taki rzeczywiście człowiek, którego cieszy malarstwo, jego cieszy życie – podkreśliła.

– Myślę, że znajdziecie państwo tutaj wiele afirmacji. Tutaj nie ma deformacji natury. Jest taki autentyczny zachwyt nad światem. On afirmuje. Widać taką witalność nieprawdopodobną – oceniła kurator wystawy.

Adonis polskiego rocka

Laudację na cześć artysty wygłosił redaktor naczelny miesięcznika „Jazz Forum” Paweł Brodowski.

– Marek Ałaszewski jest legendą, a jego zespół Klan zapisał się na trwałe w historii polskiego rocka i ma status kultowy. Marek Ałaszewski i Klan to wartości tak mocno sprzężone, że są to niemal synonimy – powiedział Brodowski, podkreślając, że Ałaszewski miał dwie pasje, którym oddał się niemal całkowicie – muzykę i malarstwo. Określił też Ałaszewskiego jako Adonisa polskiego rocka.

To malarstwo człowieka, który kocha życie kuratorka wystawy Katarzyna Haber

– Miłość do malarstwa wyniósł z domu rodzinnego, po wielu latach studiów na wydziale malarstwa i grafiki dyplom odebrał na renomowanej uczelni. Jako muzyk był autodydaktą. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, aranżer, autor tekstów, bandleader – sam, intuicyjnie wchodził we wszystkie rejony wtajemniczenia – wyjaśnił redaktor naczelny „Jazz Forum”.

– Jego zasługi dla muzyki i malarstwa są niepodważalne. Marek Ałaszewski zapewnił sobie trwale miejsce w polskiej kulturze – zakończył laudację Paweł Brodowski.

Marek Ałaszewski – co na wystawie?

Na ekspozycji zaprezentowano 14 prac olejnych Marka Jarosława Ałaszewskiego z jego dwóch najważniejszych cykli „Wenecja” i „Bali”, a także wybrane prace z wcześniejszego okresu twórczości artysty.

„Ałaszewski to twórca oddany szczególnie dwóm pasjom: muzyce, w której osiągał sukcesy jako kompozytor, wokalista, gitarzysta i lider kultowego zespołu KLAN, oraz malarstwu – jego tajniki zgłębiał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem mistrzów Jana Cybisa, Aleksandra Kobzdeja i Stefana Gierowskiego” – czytamy o artyście na stronie NCK.

W sobotę 13 maja podczas Nocy Muzeów galerię Kordegarda można będzie odwiedzić do godz. 23. Tego wieczoru od godz. 18 do 22 po wystawie oprowadzać będzie kuratorka Katarzyna Haber.

Ekspozycja czynna będzie do 21 maja.

