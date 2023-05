Dziewięcioro wspaniałych. Znamy finalistów Konkursu im. Ady Sari RDC 11.05.2023 07:11 Dziewięcioro śpiewaków, w tym pięć kobiet i czterech mężczyzn, wystąpi w finale XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu – tak zadecydowało w środę międzynarodowe jury pracujące pod przewodnictwem Małgorzaty Walewskiej. Wśród nich jest troje uczestników z Polski, dwoje z Korei Południowej i z Chin oraz po jednym z Ukrainy i Niemiec. Głosowo największą grupę stanowią soprany (3), a następnie mezzosoprany (2), barytony (2) oraz po jednym basie i tenorze.

9 Konkurs im. Ady Sari (autor: Piotr Droździk)

- Gratuluję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że śledziliście także wykonania kolegów i nie jest dla was tajemnicą, że poziom Konkursu jest wysoki. Proszę was, abyście się nie poddawali. I kto się nie dostał do finału nie pomyślał, że jest zły. Wszystko rozegrało się w niuansach, typu kto ma piękniejszy głos, albo kto lepiej wymawia słowa w obcym języku – mówiła podczas ogłoszenia wyników drugiego etapu Małgorzata Walewska, przewodnicząca jury, Dyrektor Artystyczna Konkursu. „Wszystkim życzę szczęścia, a tych, którzy dziś odpadli i za dwa lata nie ukończą jeszcze 30 roku życia, zapraszam na kolejną edycję” – podkreślała.

W finale zaśpiewają: Hyejin Lee, sopran (Korea Południowa); Lukas Enoch Lemcke, bas (Niemcy); Chao Liu, baryton (Chiny); Celine Mun, sopran (Korea Południowa); Weronika Rabek, mezzosopran (Polska); Liang Wei, tenor (Chiny); Iryna Haich, mezzosopran (Ukraina); Adrian Janus, baryton (Polska); Justyna Khil, sopran (Polska).

- Jestem bardzo zaskoczona i szczęśliwa. Po raz pierwszy biorę udział w tak dużym Konkursie. Cieszę się, że to, co robię jest doceniane przez jury i słuchaczy. Bardzo marzyłam o tym, by przyjechać na Adę Sari. Z moją panią profesor zadecydowałyśmy, że może warto spróbować teraz. Konkurs jest wspaniały, doskonale zorganizowany, czuje się ogromnie pozytywną energię, zwłaszcza jurorów. A poza tym, bardzo mnie wspierał mój akompaniator Aleksander Teliga – mówiła Iryna Haich, finalistka Konkursu. - Jeszcze muszę ochłonąć, jeszcze do mnie to nie dotarło, ale bardzo się cieszę – dodała.

Pierwsze nagrody

Ponadto jury rozdało w środę już pierwsze nagrody. Za wybitne wykonanie cyklu pieśni została nagrodzona Justyna Khil. Zaprezentowała „Pięć pieśni” do słów J. Tuwima autorstwa Szymona Laksa. W Konkursie Pieśni wzięło udział dziesięć osób, w tym osiem kobiet i dwóch mężczyzn. Artyści wykonywali utwory różnych kompozytorów, takich jak: Liszt, Wolf, Mahler, R. Strauss, Ginastera, Britten.

- Bardzo dobrze oceniam kategorię pieśni. Uczestnicy byli fantastycznie przygotowani, lepiej niż do Konkursu. Generalnie, mieli dobrze dobrany repertuar i wypadli bardzo dobrze. Dla mnie jest najważniejsze, aby ruch wokalny był zjednoczony z ekspresją i intencją – mówił Marcin Habela, juror Konkursu, profesor śpiewu na Genewskim Uniwersytecie Muzycznym, doradca artystyczny Akademii Muzycznej im. Tibora Vargi w Sion w Szwajcarii i Akademii Muzycznej szkoły Anargyriosa i Korgialeniosa na Spetses w Grecji.

Jury także przyznało nagrodę za najlepsze wykonanie utworu kompozytora urodzonego po 1950 roku. Zdobyła ją Leonie Paulus, sopranistka z Austrii, za prezentację utworu Enno Poppe – „Wespe”. - Jestem niezwykle szczęśliwa. Dziękuję, dziękuję… bardzo dziękuję. Startowanie w tym Konkursie to dla mnie wielkie doświadczenie. Zarekomendował mi Adę Sari Manfred Schiebel, konkursowy akompaniator, pedagog na mojej uczelni w Wiedniu. Jestem mu niezmiernie wdzięczna – mówiła Leonie Paulus.

Podczas werdyktu, młodzi artyści podziękowali brawami akompaniatorom (byli nimi: Mirella Malorny-Konopka Manfred Schiebel i Aleksander Teliga), bo – jak mówiła Małgorzata Walewska – żegnamy się już z pianistami, gdyż finał odbędzie się z orkiestrą.

Finał po raz pierwszy poza Nowym Sączem

W czwartek, 11 maja, w przesłuchaniach jest przerwa, ponieważ odbywają się próby finalistów. W tym roku śpiewacy jadą do Krakowa i tam w Operze Krakowskiej ćwiczą z orkiestrą. Natomiast jury w tym dniu, zgodnie z wieloletnią tradycją, odwiedzi Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu, gdzie znajduje się salonik Ady Sari. Tam też zagraniczni goście będą mieli okazję posłuchać nagrań patronki Konkursu.

Finał po raz pierwszy w historii Konkursu odbędzie się poza Nowym Sączem – w Krakowie. Przesłuchania finałowe rozpoczną się w piątek, 13 maja, o godz. 18.30 w Operze Krakowskiej (obowiązują darmowe wejściówki). Artystom będzie towarzyszyć Orkiestra Opery Krakowskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego. Zwycięzców Konkursu poznamy w nocy z piątku na sobotę. Werdykt jury zostanie ogłoszony w MCK SOKÓŁ. Zarówno finał jak i werdykt jury będzie transmitowany na stronie: www.adasari.pl

Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, a współorganizatorem tegorocznej edycji – Opera Krakowska.

