„Jest taki, jak grana przez niego postać”. J. Pruski w RDC o pracy z laureatem Oscara K. Culkinem Adam Abramiuk 03.03.2025 10:16 Kieran Culkin jest dokładnie taki, jak grana przez niego postać – mówił w Polskim Radiu RDC Jakub Pruski. Polski aktor wystąpił w roli syna w filmie „Prawdziwy ból” i mówił w audycji „Ramię w ramię” o swoich doświadczeniach z pracy na planie. Produkcja zdobyła Oscara w kategorii najlepszej roli drugoplanowej roli męskiej właśnie dla Culkina.

Kieran Culkin został w nocy z niedzieli na poniedziałek laureatem Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Nagrodę zapewniła mu rola w „Prawdziwym bólu”. W filmie zagrał on jednego z kuzynów, którzy przyjeżdżają do Polski, by poznać kraj, z którego pochodziła ich babcia.

W filmie wystąpili również polscy aktorzy. Jeden z nich, Jakub Pruski, podzielił się w Polskim Radiu RDC swoimi doświadczeniami z pracy z Culkinem.

– To jest typ samotnika, introwertyka. To było dla mnie największe zaskoczenie, gdy go poznałem. Natomiast nie ma w nic absolutnie nic z gwiazdorzenia, takiego sztucznego bycia niedostępnym. On po prostu taki jest. Chodził na planie własnymi ścieżkami,

chował się troszeczkę, był gdzieś tam na uboczu – mówił w audycji „Ramię w ramię” Pruski.

Aktor przyznał, że Culkin jest bardzo ciepłym człowiekiem.

– To było coś niesamowitego. Bardzo dużo czasu spędzał na rozmowach, połączeniach ze swoimi dziećmi, z żoną. Widać, że to człowiek rodzinny i bardzo sympatyczny – dodał.

Reżyserem i odtwórcą głównej roli w filmie „Prawdziwy ból” jest Jesse Eisenberg. Jego babcia w 1938 roku wyemigrowała z Lubelszczyzny za ocean. On sam swój film określił mianem swojego „listu miłosnego do Polski”.

Nagroda Akademii Filmowej znana jako Oscar to amerykańska nagroda filmowa, przyznawana corocznie przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Uznawana za najważniejsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie przemysłu filmowego na świecie.

Oscary są przyznawane w 23 kategoriach konkursowych za osiągnięcia artystyczne i techniczne w filmach kinowych minionego roku kalendarzowego. Pierwsza ceremonia rozdania Oscarów odbyła się 16 maja 1929 r.

Oscary 2025

97. gala oscarowa okazała się triumfem amerykańskiego kina niezależnego. Pięć statuetek, m.in. za najlepszy film, reżyserię, montaż i scenariusz oryginalny, trafiło do „Anory” Seana Bakera. Opowieść o pracownicy seksualnej poślubiającej syna rosyjskiego milionera zrealizowano w Nowym Jorku za jedyne 6 mln dol.

Adrien Brody zdobył Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za główną rolę w filmie „The Brutalist”. W 2003 roku Brody otrzymał Oscara za główną rolę w „Pianiście” Romana Polańskiego. „The Brutalist” zdobył także Oscary za zdjęcia i muzykę.

Statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego odebrał Kieran Culkin za rolę w filmie „Prawdziwy ból’”. Obraz został nakręcony w Polsce. To koprodukcja polsko-brytyjsko-amerykańska. Kieran Culkin, który w filmie gra wolnego duchem, ale czasami samolubnego Benji Kaplana, wyrusza wraz ze swoim kuzynem Davidem w podróż po Polsce, aby uczcić pamięć zmarłej babci.

Brazylijski film „I'm Still Here” otrzymał Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. To pierwszy Oscar dla Brazylii w jednej z głównych kategorii. Wśród filmów międzynarodowych była nominowana duńsko-szwedzko-polska kooprodukcja „Dziewczyna z igłą” w reżyserii Magnusa von Horna.

Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej zdobyła Zoe Saldana za rolę w filmie „Emilia Perez”. Film ten, nominowany w 13 kategoriach, otrzymał jeszcze Oscara za piosenkę.

Statuetkę dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego otrzymał palestyńsko-norweski film „Nie chcemy innej ziemi”, a dla najlepszego filmu animowanego łotewsko-francuski „Flow”.

