Nowy sposób na Herberta. Grzegorz Damięcki w RDC: jego poezja jest „jak cebula”

Aktor Grzegorz Damięcki zapraszał w Polskim Radiu RDC na wieczór z poezją Zbigniewa Herberta. Spotkanie pod hasłem „Kilka czystych taktów" odbędzie się w sobotę z okazji 100. urodzin mistrza. — Poeta, który w pisarstwie swoim bawił się, jeśli tak można powiedzieć, zestawianiem ze sobą słów, to może być na dłuższą metę męczące, ale podobnie jest z cebulą — mówił w audycji „W rytmie kultury".

Wieczór poetycki z okazji 100. urodzin Zbigniewa Herberta z udziałem Mai Komorowskiej i Grzegorza Damięckiego pod hasłem „Kilka czystych taktów” odbędzie się najbliższą sobotę 26 października.

Aktor Grzegorz Damięcki, który był gościem Beaty Jewiarz w audycji „W rytmie kultury” zapraszał na antenie Polskiego Radia na wydarzenie. Podkreślał, że podejmuje się trudnego zadania interpretacji tej poezji.

— Poeta, który w pisarstwie swoim bawił się, jeśli tak można powiedzieć, zestawianiem ze sobą słów, to może być na dłuższą metę męczące, ale podobnie jest z cebulą. Jak się rozbiera poezję Herberta, to nagle się okazuje, że ona jest trójwymiarowa i mieni się w środku różnymi niesamowitymi kolorami. Także to jest dla mnie bardzo ciekawy poligon artystyczny — mówił Damięcki.

Wieczór z poezją Herberta odbędzie się w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” w ramach festiwalu Nowe Oświecenie. Początek o godzinie 20:00.

W zapowiedzi napisano: „Wieczór będzie szkicem myśli, poszukiwań, a przede wszystkim pytań, jakie towarzyszyły Herbertowi na jego drodze twórczej. Obejmie wiersze, fragmenty prozy i listów poety czytane przez dwójkę wybitnych aktorów z muzycznym akompaniamentem. Zobrazują oni słowem, czym dla autora „Pana Cogito” była poezja oraz jak mocno, dotkliwie i żarliwie odbierał on świat, w którym rzadko nie czuł się samotny”.

