Przyznano Fryderyki 2025 w kategorii muzyka jazzowa [SPRAWDŹ] RDC 24.03.2025 06:37 Trębacz Tomasz Dąbrowski, skrzypek Mateusz Smoczyński i saksofonista Szymon Zawodny znaleźli się wśród laureatów tegorocznych nagród Akademii Fonograficznej w kategorii jazz. Gala Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal 2025 odbyła się w niedzielę w warszawskim Muzeum POLIN.

Fryderyki jazzowe (autor: Fryderyk Festiwal/FB)

Tytuł jazzowego artysty roku członkowie Akademii Fonograficznej przyznali trębaczowi Tomaszowi Dąbrowskiemu. Nominowani w tej kategorii byli także pianista Leszek Możdżer, pianista Piotr Wyleżoł, saksofonista Henryk Miśkiewicz i skrzypek Adam Bałdych.

Fryderyka dla jazzowego kompozytora roku otrzymał zaś skrzypek Mateusz Smoczyński, współzałożyciel grupy Atom String Quartet. „To dla mnie ogromne wyróżnienie, bo pisanie nie przychodzi mi łatwo. Zawsze mówię, że to rzecz, do której chyba nie mam zdolności, ale ciężko pracuję” – powiedział Smoczyński, odbierając nagrodę. Nominacje w tej kategorii mieli także Leszek Możdżer, Piotr Wyleżoł oraz Tomasz Dąbrowski.

Jazzowym albumem roku członkowie Akademii uznali „Better” grupy Tomasz Dąbrowski and The Individual Beings. „Mam ogromną przyjemność współtworzyć zespół, który składa się z wyłącznie potwornie kreatywnych osób” – podkreślił trębacz.

Na „Better” towarzyszyli mu Fredrik Lundin (saksofon), Irek Wojtczak (saksofon), Grzegorz Tarwid (fortepian i syntezatory), Max Mucha (kontrabas), Knut Finsrud (perkusja), Jan Emil Młynarski (perkusja).

Nominowane w tej kategorii były także płyty „Come Back…” Henryka Miśkiewicza i Chopin University Big Bandu, „I Love Music” Piotra Wyleżoła, „September Night” – Tomasz Stańko Quartet, a także „Universum” – Atom String Quartet.

Natomiast w kategorii album roku jazz eksperymentalny / współczesna muzyka improwizowana zwyciężyła płyta „Współgłosy” pianisty i wokalisty Marcela Balińskiego i zespołu Współgłosy. „To pierwszy Fryderyk, który wędruje również do osób z niepełnosprawnościami. To większość tego zespołu i to wielki powód do dumy, że to właśnie ta kategoria. Myślę, że ta kategoria powstała właśnie dla nas, bo my jesteśmy wielkim eksperymentem i wielką improwizacją” – powiedział artysta.

Nominacje w tej kategorii miały także płyty „Beamo” Leszka Możdżera, nagrana wraz z kontrabasistą Larsem Danielssonem i perkusistą Zoharem Fresco, „Critique of Swing in Two Parts” Pianohooligana oraz „Live in Hamburg '75” zespołu Leszek Żądło Quartet.

Statuetką Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku członkowie Akademii nagrodzili saksofonistę Szymona Zawodnego. Nominowani w tej kategorii byli także gitarzysta Adam Jędrysik oraz perkusista Tymek Papior.

Nagroda Złotego Fryderyka

Podczas gali w gmachu Muzeum POLIN przyznano także nagrodę Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych. W sekcji muzyki jazzowej po raz pierwszy w historii nagród statuetka trafiła do zespołu – grupy Walk Away.

„To legenda polskiego jazzu. Jedyna formacja jazzu nowoczesnego w Polsce, która nieprzerwanie od prawie czterech dekad zachwyca publiczność. Grupa zdobyła ogromną popularność, koncertowała na całym świecie i współpracowała z największymi, od Urszuli Dudziak, przez Mike’a Sterna, aż po Billa Evansa” – przypomniano w poświęconym zespołowi krótkim filmie.

„Zespół powstał w 1985 r. z inicjatywy perkusisty Krzysztofa Zawadzkiego. Do współpracy zaprosił kolegów z Akademii Muzycznej w Katowicach: Adama Wendta, Zbigniewa Jakubka, Bernarda Maselego i Jacka Niedzielę. Walk Away to nie tylko historia polskiego jazzu, to jego puls, rytm i niepowtarzalna energia niezmiennie od 1985 r.” – dodano.

Fryderyki to nagrody muzyczne przyznawane od 1995 r. przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi niemal 1,8 tys. artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej.

Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej.

Gala Muzyki Rozrywkowej odbędzie się 5 kwietnia w krakowskiej Tauron Arenie. Gala Muzyki Klasycznej – 30 marca w NOSPR w Katowicach.

