FKA twigs. Transcendencja dźwięku, ciała i duszy Paweł Bobrowski 29.01.2025 18:09 Po pięciu latach przerwy FKA twigs powraca z albumem, który na nowo definiuje granice muzyki i emocji. Album „Eusexua” to podróż przez najbardziej intymne zakamarki ludzkiej natury, od erotyzmu po duchową transcendencję.

FKA WIGS (autor: FKA WIGS/fb)

Artystka, znana z nieustannego eksperymentowania, tworzy dźwiękowy pejzaż, który przekracza granice gatunkowe i emocjonalne, oferując słuchaczom doświadczenie na pograniczu medytacji, ekstazy i introspekcji.

Tytułowy utwór „Eusexua” wprowadza słuchacza w świat, w którym granice między ciałem a duszą zacierają się. FKA twigs definiuje „eusexua” jako stan wykraczający poza euforię, osiągany poprzez seks, medytację, taniec czy głębokie połączenie z drugim człowiekiem.

W warstwie muzycznej utwór pulsuje intensywnym rytmem i zmysłowymi syntezatorami, a eteryczny głos artystki zdaje się unosić ponad rzeczywistość. „Eusexua” to kontynuacja drogi, którą FKA twigs wyznaczyła na albumie „MAGDALENE” z 2019 roku i mixtapie „Caprisongs” z 2022 roku. Jej delikatne wokale, czasem zdeformowane i przypominające dźwięki pozaziemskie, są fundamentem tego projektu. To właśnie produkcja stanowi największą siłę albumu, nadając mu głębię i spójność.

W utworze „24hr Dog” Twigs eksploruje temat uległości w relacjach, wprowadzając słuchacza w hipnotyczny, transowy klimat. Warstwa instrumentalna, zbudowana na minimalistycznych bitach, oddaje stan całkowitego poddania się drugiej osobie.

„Striptease” to jeden z najbardziej osobistych momentów na albumie. Elektroniczne R&B z bogatą warstwą dźwiękową, ambientowymi padami i syntezatorami, podkreśla delikatność otwierania się przed drugą osobą.

„Eusexua” nie ogranicza się jednak do intymnych relacji. Twigs celebruje także moc muzyki i tańca jako narzędzi do budowania wspólnoty. W „Room of Fools” ciężki sub-bas i zmienne tempo oddają energię klubowego parkietu. To utwór, który opowiada o beztroskim oddaniu się chwili i celebracji nocnych imprez.

„Eusexua” to album, który pokazuje, jak muzyka może stać się medium dla połączenia ciała, duszy i umysłu. FKA twigs tworzy dzieło, które balansuje między duchowością a cielesnością. To projekt pełen kreatywności, odwagi i zdolności do uchwycenia tego, co niematerialne.

FKA twigs wystąpi w tym roku na Open'er Festival.

