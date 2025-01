Muzycznie od piątku do piątku. Cotygodniowy Felieton Bogdana Fabiańskiego [SPRAWDŹ] Bogdan Fabiański 24.01.2025 16:58 W Polskim Radiu RDC zapraszamy cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku”. Przegląd najważniejszych propozycji przygotował Bogdan Fabiański, dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, DJ i producent.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

W czwartek muzyczny świat oszalał, bo odnaleziono nagranie Tiny Turner „Hot For You, Baby”. Informacje przekazywano w prasie, telewizji i w wiadomościach radiowych. Piosenka, która nagrano pierwotnie na album „Private Dancer” zaginęła, ale odnalazła się gdy wytwórnia Capitol Rec rozpoczęła przygotowania do wydania reedycji tej płyty po 40 latach od premiery.

Ten dynamiczny rockowy utwór, nie jest może najwybitniejszym z repertuaru Tiny, ale popisy akordów gitarowych charakterystycznych dla muzyki lat osiemdziesiątych i dynamiczny głos wokalistki, przykuwają uwagę. Piosenka powstała w trudnym okresie dla Tiny po rozstaniu z Ike’em. Nagranie wyprodukował John Grant, a napisali ja australijscy muzycy George Young (słychać brzmienia w stylu AC/DC) i Harry Vanda).

Warto zauważyć, że piosenka została wykonana już w 1979 roku przez Australijczyka Paula Younga (tego od hitu Love is in The Air), ale nie zdobyła popularności. Nagrania ukaże się w wersji singlowej oraz w pięciopłytowym Boxie. Kolekcja zawierać będzie: strony B singli, nagrania niepublikowane, remixy i między innymi film z koncertu w Birmingham (marzec 1985) z udziałem Davida Bowiego i Bryana Adamsa.

Piosenka Tiny to ciekawostka (podobnie było po latach z The Beatles), ale moją uwaga skupia się na koncertach. I tak 8 lutego w Warszawie zobaczymy i usłyszymy legendarnych pionierów trip hopu i downtempo, czyli austriacki duet Kruder i Dorfmeister.

To tego trzeba dołożyć niesamowite wizualizacje i utwory z kultowego albumu „The K&D Sessions”.

Jeszcze bardziej fascynuje mnie koncert ikony rocka, czyli amerykańskiej formacji Queens Of Stone Age, która wystąpi w stolicy 30 lipca br.

Grupa na przestrzeni lat stworzyła wielowymiarowy gatunek muzyczny, który pokazuje na swoich rockowych albumach i na koncertach.

Stworzony przez Josha Homme’a w latach dziewięćdziesiątych zespół QOTSA dostarczył nam takie hity jak np.: Little Sister”, „No One Knows” czy „Emotion Sickness”. Czekamy na ten mroczny, ale magiczny koncertowy czar dźwięków.

Warto wspomnieć też o koncertach zespołu Jethro Tull (szkoda, że nie w stolicy). 7 marca ujrzy światło dzienne nowy studyjny album zespołu zatytułowany „Corious Ruminant”.

Na płycie 9 nagrań w tym jedna kompozycja 17-minutowa. Album pokazuje ciągły rozwój muzyczny zespołu łączącego tradycję z nowoczesnym podejściem do muzyki progresywnej.

Na koncertach nie zabraknie klasyków takich jak: „Aqualung” czy „Locomotive Breath”.

Polski akcent „koncertowy” to support Luny, która będzie otwierać koncerty Loreen w Europie i w Polsce (w stolicy 23 lutego br.). Loreen (Szwecja) to podwójna laureatka Festiwalu Eurowizji z hitami „Euphoria” i „Tattoo”.

Na zakończenie, chciałbym jeszcze nadmienić, że 21 marca ukaże się 6 płyta Jamesa Arthura zatytułowana „Pisces”. Na krążku artysta porusza takie tematy jak: zdrowie psychiczne, samoakceptacja i wrażliwość i jak zawsze eksperymentuje z muzyką. Płytę promują single: „ADHD” i „ Celebrate”.

Miłego weekendu…

Bogdan Fabiański

Zapraszamy na audycje Bogdana Fabiańskiego w Polskim Radiu RDC:

Piątek | 18:00 - 20:00 | Lista przebojów RDC

Piątek | 22:00 - 01:00 | Piątkowe hity i bity

Niedziela | 22:00 - 01:00 | Bez limitu

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.