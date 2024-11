Dorota Wellman o przemocy wobec kobiet: musimy się temu dzielnie przeciwstawiać RDC 25.11.2024 16:36 Dorota Wellman była gościem Polskiego Radia RDC w audycji „Kobiety rakiety” w związku z przypadającym dzisiaj Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Wellman w rozmowie z Beatą Jewiarz zaapelowała o to, by „nie dawać sobie w kaszę dmuchać”.

Dorota Wellman w RDC (autor: RDC)

W audycji „Kobiety rakiety” popularna dziennikarka Dorota Wellman jednoznacznie wypowiedziała się na temat przemocy wobec kobiet.

– Myślę, że powiedzenie stanowczego „nie”, bardzo stanowczego, nawet jeżeli ma to swoje konsekwencje, jest początkiem drogi do tego, żeby się uwolnić. My często schylamy głowę, dajemy się uderzyć, dajemy się upokorzyć. A musimy stawiać temu opór, bo inaczej oprawca staje się coraz bardziej brutalny – uprzedzała Wellman.

Szacuje się, że każdego roku w Polsce ok. 800 tys. kobiet doświadcza przemocy.

– Musimy się po prostu dzielnie temu przeciwstawiać. Jeśli chodzi o kobiety, które twierdzą, że nie mają wyjścia, to jest wiele telefonów, wiele fundacji i miejsc, które pomogą wyjść z domu oprawcy i znaleźć się w świecie, w którym nikt nie podnosi na nas ręki – mówiła dziennikarka.

Od dzisiaj w Warszawie trwa kampania „Przemoc karmi się milczeniem”, która potrwa do 10 grudnia, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Stołeczny ratusz zachęca w przestrzeni miejskiej, by sygnalizować przemoc pod numerem 112 oraz by szukać pomocy przez portal wsparcie.um.warszawa.pl.

