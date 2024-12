„Białe Kruki” dla dziennikarzy mediów lokalnych rozdane [ZOBACZ] Agnieszka Pazdecka-Maruszak 04.12.2024 20:38 Poznaliśmy zdobywców „Białych Kruków”, czyli nagrody dla dziennikarzy mediów regionalnych z całego Mazowsza. Kapituła wybrała najlepsze materiały spośród ponad 130 prac. „Białe Kruki” zostały przyznane w kategoriach: artykuł prasowy, artykuł na portalu informacyjnym, materiał telewizyjny, materiał radiowy, zdjęcie roku oraz „Dziennikarska Osobowość Roku”.

„Białe Kruki” rozdane (autor: DARIUSZ OSSOWSKI/Mazovia)

Zakończyła się gala wieńcząca I Kongres Mediów Lokalnych, który odbył się w Sierpcu. O „Białe Kruki” walczyli dziennikarze mediów regionalnych z całego Mazowsza.

— Pomyśleliśmy, że to będzie taka forma dostrzeżenia dobrych materiałów, czy to pisanych, czy radiowych, czy filmowych, czy dobrej fotografii — powiedział marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Nagrody zostały przyznane w sześciu kategoriach – artykuł prasowy, artykuł na portalu informacyjnym, materiał telewizyjny, materiał radiowy, zdjęcie roku oraz „Dziennikarska Osobowość Roku”, którą wybrało Jury Konkursu.

— Dziennikarską osobowością roku został Tadeusz Sułek, redaktor naczelny Życia Żyrardowa — ogłoszono.

Zwycięzcą w kategorii artykuł prasowy został Maciej Gos. Wyróżnienie otrzymali Dariusz Łukaszewski oraz Adam Szabelak.

„Białego Kruka” w kategorii artykuł na portalu informacyjnym otrzymał Jakub Chełmiński. Wyróżnienia trafiły do Renaty Jasińskiej oraz Pauliny Montewki.

Nagroda w kategorii materiał telewizyjny trafiła do Anny Ołdakowskiej-Somaini. Wyróżnienie otrzymali Marian Chrzanowski i Łukasz Kościelniak.

W kategorii materiał radiowy w konkursie o „Białego Kruka” zwyciężyła Magdalena Gliszczyńska. Wyróżnienie otrzymali Adam Ejnik i Agnieszka Milewska.

Nagrodę za zdjęcie roku otrzymał Dariusz Ossowski. Wyróżnienia trafiły do Piotra Nowakowskiego i Paweła Wiewiórkowski.

Laureaci otrzymali pamiątkową statuetkę oraz nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł. Do autorów wyróżnionych prac trafiło po 2 tys. zł.

Eksperci o roli mediów lokalnych

Galę poprzedziły panele tematyczne. Wydarzenie otworzył Marszałek Mazowsza Adam Struzik.

- Rola mediów lokalnych jest niezwykle ważna w budowaniu i demokracji lokalnej, i tej demokracji ogólnej, państwowej. Uważamy, że to są media, które są najbliżej ludzi, czyli uosabiają to, co się nazywa bezpośrednim kontaktem, mają wpływ na rozwój lokalny, a w związku z tym również na to, co się dzieje w całym województwie, w całym regionie - mówił.

„Czujemy swoją sprawczość”

Podczas kongresu o tym, czy człowiek jest panem swojego języka, opowiadał prof. Jerzy Bralczyk.

O rzetelnym dziennikarstwie w czasach postprawdy i dezinformacji mówiła natomiast Agnieszka Gozdyra - dziennikarka Polsat News i Polskiego Radia RDC. Podkreślała, że nie można nie doceniać roli mediów lokalnych

- Są absolutnie kluczowe. O tym tutaj rozmawiamy. Media lokalne są pierwszym źródłem wiedzy dla lokalnych społeczności. Jeżeli kochamy samorządy, to dlatego, że my w tych samorządach czujemy swoją sprawczość. To to samo, jeżeli chodzi o media lokalne - tłumaczyła.

Dodała też, że media lokalne poruszają tematy, które dotykają nas na co dzień.

- Oczywiście my się możemy na co dzień emocjonować polityką, wielką polityką. I będziemy zawsze to robić. Natomiast co nas na co dzień obchodzi? Lokalny szpital, powiatowy szpital, to czy tam są kolejki, to czy się tam zapiszemy na badania, to czy nam wyremontują drogę, to czy będziemy mieć komunikację. O tym mówią media lokalne. Więc w tym sensie one są absolutnie najbliżej ludzi - wskazała.

Prezes RDC: przyszłością mediów jest internet

W panelu „Źródła informacji Polaków. Rola mediów lokalnych i społecznościowych” jedną z prelegentek jest natomiast Emilia Benedykcińska - prezes Polskiego Radia RDC. Jak mówiła, przyszłością mediów, także lokalnych jest internet - zwracała uwagę.

- Wykorzystujemy media społecznościowe, żeby dotrzeć do coraz większej liczby osób i odnosimy sukcesy - powiedziała Emilia Benedykcińska. - Mamy naprawdę czym się pochwalić, bo dla porównania w 2023 roku wyświetleń na naszym „RDC-owym” YouTubie było około 1,5 miliona. W tej chwili w samym listopadzie mamy prawie 3 miliony wyświetleń, a w całym roku od lutego do listopada ponad 12 milionów, także tendencja jest naprawdę fajna i obiecująca - mówiła.

I Kongres Mazowieckich Mediów Lokalnych

Kongres Mazowieckich Mediów Lokalnych to pierwsze tego typu wydarzenie na Mazowszu. Jego pomysłodawcą jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Spotkanie ekspertów, medioznawców, analityków, wydawców, a także dziennikarzy mediów lokalnych staje się okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji, edukacji i zacieśnienia współpracy.

Wśród poruszanych tematów były również nowe wyzwania informacyjne i technologiczne, konwergencja mediów, fake newsy, płytki lokalny rynek reklamowy, drapieżna polityka gigantów informacyjnych czy sztuczna inteligencja i spadek czytelnictwa tradycyjnej prasy.

W trakcie kongresu zaprezentowane zostały wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dotyczącego kondycji mazowieckich mediów lokalnych.

Wśród panelistów były osoby zajmujące się tematyką mediów i dziennikarstwa, zarówno teoretycy, jak i praktycy. To m.in. prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Janusz Adamowski, dziennikarka Agnieszka Gozdyra, prowadząca na antenie Polskiego Radia RDC audycję „Bez ogródek”, a także eksperci m.in. Krzysztof Izdebski z Fundacji im. Stefana Batorego, ekspertka zajmująca się dezinformacją Anna Mierzyńska, analitycy m.in. Michał Fedorowicz, wykładowcy akademiccy m.in. dr Łukasz Przybysz, medioznawcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele mediów oraz dziennikarze – „spiritus movens” mediów lokalnych.

Czytaj też: Maryla Rodowicz zdradza w RDC szczegóły nowej płyty „Niech żyje bal”