Andrea Bocelli w Warszawie. R. Rogowiecki: Jego koncerty przypominają nabożeństwo

Andrea Bocelli wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie już w najbliższą sobotę. O fenomenie włoskiego śpiewaka mówił na antenie Polskiego Radia RDC dziennikarz muzyczny Roman Rogowiecki. – Jego koncerty przypominają nabożeństwo – powiedział.

Andrea Bocelli (autor: Jakub Janecki, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

O fenomenie Andrea Bocellego, który wystąpi w najbliższą sobotę w Warszawie, mówił dziennikarz muzyczny Polskiego Radia RDC Roman Rogowiecki. Podkreślał, że mimo Andrea zrobił fenomenalną karierę mimo tego, że nie jest wymieniany „jednym tchem” obok największych śpiewaków operowych jak Pavarotti czy Placido Domingo.

Andrea Bocelli w Warszawie | Posłuchaj rozmowy

– On nigdy nie dołączył do tych słynnych tenorów, bo jeżeli chodzi o technikę, o śpiew, no to trochę mu brakuje. W Polsce ma masę fanów i oczywiście ten koncert jest jednak taki nobliwy, bo on jest facetem, który się bardzo mało odzywa. Są tacy, którzy coś mówią – Pavarotti lubił pogadać, jak spojrzymy na jego koncerty, Bocelli jest o wiele bardziej taki wyciszony, spokojny, on tam jak może powie dwa czy trzy zdania, to będzie wszystko – mówił.

Wśród kompozycji śpiewanych przez Bocellego jest ikoniczna, "Time To Say Goodbye" czy aria "Nessun Dorma" z opery "Turandot" Giacomo Pucciniego.

Wokalista z dużym sukcesem otworzył drzwi do świata operowego szerokiej publiczności.

– Jego wielkim plusem jest to, dlatego zdobył tę publiczność, że on jest tak zwany „crossover”, czyli on śpiewając arię przeszedł również do muzyki pop. On śpiewał „Besame Mucho” i „Hallelujah” i parę innych piosenek takich po prostu popowych. „All by myself” potrafił śpiewać – dodał.

Andrea Bocelli po raz pierwszy zaśpiewał na Stadionie Narodowym rok temu i był to pierwszy klasyczny koncert na tej arenie.

