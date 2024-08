Amerykański trębacz Nathan Williams: Polska scena muzyczna jest pełna życia Cyryl Skiba 21.08.2024 09:19 Amerykański trębacz Nathan Williams powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że polska scena muzyczna jest pełna życia. Artysta zawiązał nowy skład BCM Trio, który wystąpi dzisiaj w warszawskim klubie SPATiF, a we wrześniu w klubie BARdzo bardzo.

Nathan Williams (autor: RDC)

Urodzony w Denver w stanie Kolorado, wychowany w Kansas zamienił Stany Zjednoczone na Polskę.

Amerykański trębacz Nathan Williams opowiadał w Polskim Radiu RDC, dlaczego podjął decyzję o zmianie. Stwierdził, że życie tam jest bardzo nudne, postanowił więc poszukać innego miejsca do tworzenia muzyki. W Warszawie odnalazł muzyczne sojusze i przyjaźnie.

Nathan podkreślił w rozmowie z Emilią Benedykcińską, że takie gatunki jak jazz, blues, soul czy funk są bardzo doceniane przez Polaków i to tutaj „amerykański sen” – w przeciwieństwie do reszty świata – jest nadal podtrzymywany.

– Jazz, blues, rock'n'roll, soul są wszędzie. To gatunki mi najbliższe i one również są obecne właśnie w Polsce. Wbrew pozorom było mi dużo łatwiej przyjechać tu, by uprawiać te gatunki muzyczne, bo tu ludzie je doceniają, są im bliższe niż na przykład w Rzymie, gdzie byłem przez wiele lat – powiedział Williams.

Artysta zawiązał nowy skład BCM Trio, który wystąpi dzisiaj w warszawskim klubie SPATIF oraz 21.09 w klubie BARdzo bardzo.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY

BCM Trio to dynamiczna formacja, która z powodzeniem przełamuje gatunkowe bariery, tworząc unikalne brzmienie na styku jazzu, funku i muzyki elektronicznej.

Trio składa się z wybitnych muzyków: Nathan Williams, który z równą wirtuozerią gra na trąbce, klawiszach i śpiewa, Krzysztof Baranowski, który operuje basem, oraz Adam Wajdzik, którego perkusja nadaje rytm i energię każdemu utworowi.

