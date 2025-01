Karnawał z VIVA SANTANA! Cichoński – Torres Band dziś w klubie Mechanik Cyryl Skiba 10.01.2025 08:27 Wirtuoz gitary Leszek Cichoński i kubański mistrz instrumentów perkusyjnych Jose Torres z zespołem zagrają największe przeboje Carlosa Santany oraz kilka muzycznych niespodzianek. Koncert dziś w warszawskim klubie Mechanik.

VIVA SANTANA! Cichoński – Torres Band (autor: Leszek Cichonski - Guitar Workshop/FB)

To propozycja dla miłośników gitarowej muzyki Carlosa Santany oraz pulsujących latynosko- rockowych rytmów – dziś w klubie Mechanik VIVA SANTANA! Cichoński -–Torres Band.

– Najważniejsze jest to, że to jest muzyka, którą naprawdę czujemy i cieszymy się nią. Myślę, że publiczność też to czuje, że my bawimy się tą muzyką i to nie jest odgrywane, tylko autentycznie przeżywane. Nasze koncerty są zawsze bardzo spontaniczne i to jest ta dodatkowa wartość, to chyba

najważniejsza w muzyce, że jest to cały czas świeże i cały czas jest zabawa – zaprasza Leszek Cichoński.

Na pewno usłyszymy takie utwory "Samba Pa Ti", "Europa", "Oye Como Va", "Black Magic Woman", "Taboo", "Moon Flower", nowsze przeboje jak "Smooth", a także polskie hity w wersjach "santanowskich" m.in.: "Podaruj mi trochę słońca", "Asfaltowe łąki" Grupy ABC oraz latin-rockową wersję przeboju grupy Dżem "Czerwony jak Cegła".

Skład zespołu stanowią znakomici muzycy:

Leszek Cichoński – guit. & voc.

Jose Torres - percussions & voc.

Damian Szewczyk - voc.

Tomasz Grabowy - bass

Christian Mora - keyb & voc.

Adriano Brizuela- drums

Maciej "Mustafa" Giżejewski - konga

