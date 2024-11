Koncert Joanny Jakubas w Muzycznym Studiu im. A. Osieckiej [TRANSMISJA] RDC 26.11.2024 21:03 W czwartek 28 listopada po godz. 18:00 zapraszamy na transmisję koncertu Joanny Jakubas. Koncert odbywa się z okazji premiery płyty „Authentic Self”. Producentem albumu, który powstawał w legendarnych Abbey Road Studios w Londynie, jest współzałożyciel De Mono Marek Kościkiewicz.

Joanna Jakubas (autor: Warner Music Poland)

W Polskim Radiu RDC w najbliższy czwartek odbędzie się transmisja koncertu Joanny Jakubas w związku z premierą jej płyty „Authentic Self”.

To drugi album studyjny Joanny Jakubas, zawierający 13 utworów napisanych w całości przez samą artystkę. W komponowaniu niektórych piosenek Joannę wsparli Michał Jelonek oraz Marek Kościkiewicz – doskonały muzyk, jeden z współzałożycieli i liderów zespołu De Mono

Kościkiewicz jest również muzycznym producentem albumu, który powstawał w legendarnych Abbey Road Studios w Londynie. Miksem utworów zajął się Paul Pritchard, inżynier dźwięku z Abbey Road Studios, a masteringiem Alex Wharton również z rodziny Abbey Road.

Joanna Jakubas w Polskim Radiu RDC | Posłuchaj podcastu

Joanna Jakubas jest absolwentką Manhattan School Of Music i Royal College Of Music w Londynie. Artystka rozpoczęła swoją muzyczną podróż od muzyki klasycznej (sopran liryczny), później zaczęła tworzyć własne, bardziej popowe kompozycje.

Jej muzyka charakteryzuje się świeżością, a pełne emocji teksty dotykają najważniejszych dla niej tematów. Joanna często podkreśla, że w otaczającym nas zabieganym świecie warto zatrzymać się i posłuchać prawdziwych emocji, bo na koniec dnia tylko to, co jest autentyczne ma szansę nas do głębi poruszyć.

Koncert odbędzie się w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7. Prowadzenie – Bogdan Fabiański. Dla chętnych mamy jeszcze zaproszenia, wystarczy napisać na zaproszenie@rdc.pl.

