Pożar w szkole w Józefowie. Zapalił się dach budynku, trwa akcja gaśnicza Cyryl Skiba 21.05.2024 14:48 Pożar szkoły podstawowej w podwarszawskim Józefowie. Przy ulicy Granicznej zapalił się dach. Trwa akcja gaśnicza. Ewakuowano 150 osób - uczniów i pracowników.

Straż Pożarna (autor: Zdjęcie ilustracyjne/PSP)

Płonie dach szkoły podstawowej w Józefowie. Przy ulicy Granicznej trwa akcja gaśnicza. Ewakuowano w sumie 150 osób.

- Pożar jest już zlokalizowany, trwa teraz dogaszanie. Na miejscu pracuje 8 jednostek ochrony przeciwpożarowej, czyli 8 samochodów pożarniczych, w tym drabina i podnośnik. Działania prowadzone są również z wysokości - relacjonuje Katarzyna Urbanowska z mazowieckiej straży pożarnej.

- Nie ma osób poszkodowanych - mówi Maciej Łodygowski z otwockiej straży pożarnej. - Na obiekcie stołów, czyli takim obiekcie bezpośrednio przylegającym do szkoły, potwierdzono pożar dachu. Błyskawicznie wprowadziliśmy rotę do środka i z zewnątrz, co pozwoliło nam na zgaszenie tego pożaru. Na chwilę obecną mamy go zlokalizowanego, [...] nie widać ognia otwartego. Na ten moment nie widać też zadymienia - tłumaczy.





W akcji gaśniczej bierze udział osiem jednostek straży pożarnej. To już drugi pożar dachu szkoły w okolicach Warszawy. Na początku maja paliło się w Grodzisku Mazowieckim.

Czytaj też: Ktoś podpalił szkołę w Grodzisku Mazowieckim? Jest śledztwo ws. pożaru w liceum