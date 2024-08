Iga Świątek walczy o brązowy medal. Kibice w Paryżu: Wierzymy w jej zwycięstwo RDC 02.08.2024 14:41 Iga Świątek zmierzy się dziś ze Słowaczką Anną Schmiedlovą w walce o brązowy medal igrzysk olimpijskich. W Paryżu jest korespondent Polskiego Radia RDC Miłosz Kuter, który na bieżąco będzie informował o przebiegu tego spotkania.

Igrzyska z RDC (autor: RDC)

Mecz Igi Świątek ze Słowaczką Anną Schmiedlovą o brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu rozpocznie się ok. godz. 15:30.

Na miejscu jest korespondent Polskiego Radia RDC Miłosz Kuter. W rozmowach z kibicami słyszał dumę z liderki światowego rankingu.

– To nasz ogromny sukces, że polska tenisistka walczy o medal na igrzyskach olimpijskich – powiedzieli kibice.

Polka szansę na złoto straciła po wczorajszej przegranej z Chinką Qinwen Zheng 2:6, 5:7.

23-letnia podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego ze Schmiedlovą zmierzy się pierwszy raz w karierze.

Więcej o spotkaniu będziemy mówić w audycji „Igrzyska z RDC”.

