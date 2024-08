Iga, dziękujemy! Pierwszy olimpijski medal dla Polski w tenisie Miłosz Kuter 04.08.2024 12:22 Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zakończył się już zmagania tenisistów. Po meczu finałowym na korcie Rollanda Garrosa pojawiło się podium, na najniższym stopniu stanęła Iga Swiątek. Najlepsza rakieta świata otrzymała brązowy medal za zdobycie trzeciego miejsca. O swoich występach rozmawiała z naszym specjalnym wysłannikiem na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, Miłoszem Kutrem.

3 Iga Świątek zdobyła brąz na IO w Paryżu (autor: RDC)

Zaraz po ceremonii wręczenia medali najlepsza rakieta świata, Iga Świątek, udała się do paryskiego „Domu Polskiego” gdzie kibice zgotowali jej gorące przywitanie i owacje na stojąco.

- Czuje wielką dumę - mówiła podczas rozmowy wzruszona medalistka. - Dzisiaj poczułam największą dumę z siebie, z tego co osiągnęłam, jak stałam na podium to większość kariery przeleciała mi przed oczami. Samo to, że mogę grać na takim poziomie w tenisa i mogę stać na podium Igrzysk Olimpijskich jest czymś surrealistycznym. Jestem przeszczęśliwa - dodaje.

Mecze turnieju tenisa podczas Igrzyska były rozgrywame niemal dzień po dniu. Iga spotkanie o brązowy medal, wygrany ze Słowaczką, Anną Karoliną Schmiedlovą, zagrała dzień po druzgocącej porażce z reprezentantką Chin.

- To był bardzo intensywny turniej - przyznaje Świątek. - Ten turniej był trochę bardziej stresujący niż inne. Czas pomiędzy meczami bardzo by się przydał, ale oczywiście nie można tego oczekiwać przy takim planie. Ostatecznie wyjeżdżam stąd z medalem, co pokazuje, że zrobiliśmy te wszystkie rzeczy dobrze - podkreśla.

Po porażce w półfinale Iga Świątek mówiła jednak o złym nastroju. Ostatecznie udało się go pokonać przed meczem o 3. miejsce.

- Przemyślałam wiele spraw i wiem co zrobiłabym inaczej - wskazuje najlepsza polska tenisistka. - Poprawiłabym niektóre rzeczy pod względem tego, że wiele po prostu trzymałam w sobie, czego nie powinnam do końca robić. Niewiele osób w Polsce pewnie zmagało się z taką presją. Warto by było, żebym następnym razem mogła sama z siebie się tego pozbyć. Mój zespół zrobił wszystko, żebym mogła grać na najwyższym poziomie - dodaje.

Medal Igi Świątek jest czwartym krążkiem zdobytym przez Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

To historycznie 302 medal w dorobku Polski na tej imprezie sportowej. Na łączny dorobek składają się 72 złote, 90 srebrnych i 140 brązowych medali.

