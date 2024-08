8. dzień igrzysk olimpijskich w Paryżu Miłosz Kuter 02.08.2024 07:11 Prosto z Paryża korespondent Polskiego Radia RDC Miłosz Kuter zapowiada najważniejsze wydarzenia 8. dnia igrzysk olimpijskich.

1. runda turnieju koszykówki 3 x 3: Chiny – Polska (autor: Adam Warżawa/PAP)

Pierwszy dzień sierpnia był zdecydowanie pechowy dla Biało-Czerwonych na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Dziś jednak liczymy na dobrą dyspozycję polskich zawodników, tym bardziej że kolejne medale są w zasięgu ręki.

Największą szansę na medal, lecz tylko brązowy, ma Iga Świątek. Pierwsza rakieta świata, zaskakująco przegrała w półfinale tenisowego turnieju rozgrywanego na paryskich kortach Rolanda Garrosa.

O godz. 15:30 o brąz Świątek powalczy z 67. na liście WTA Anną Karoliną Schmiedlovą. Ze Słowaczką podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego nigdy nie miała okazji się zmierzyć.

Dziś ruszają też zmagania lekkoatletów, do rywalizacji przystąpią choćby Paweł Fajdek czy Wojciech Nowicki w rzucie młotem.

Liczymy również na sukcesy Ewy Swobody oraz Magdaleny Stefanowicz w biegach na 100 m.

Kolejne dwa spotkania rozegrają także polscy koszykarze 3 x 3. Udało im się już zwyciężyć ze Stanami Zjednoczonymi oraz drużyną Chin – teraz czekają ich starcia z Holendrami i Serbami.

W akcji zobaczymy również kajakarzy, z naszą srebrną medalistką Klaudią Zwolińską na czele.

Więcej o zmaganiach Biało-Czerwonych w Paryżu porozmawiamy w audycji „Igrzyska z RDC”.

Igrzyska z RDC

„Igrzyska z RDC” to audycja Polskiego Radia RDC, w trakcie której na bieżąco informujemy o najważniejszych wydarzeniach z igrzysk olimpijskich w Paryżu, zdobytych medalach i sylwetkach naszych sportowców szczególnie tych reprezentujących Mazowsze.

Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 16:30. Wszystko to okraszone ekskluzywnymi wywiadami ze sportowcami i sondami z kibicami, którzy pojechali do Paryża dopingować naszych reprezentantów.

Będziemy z Państwem do ostatniego dnia Igrzysk, które zakończą się 11 sierpnia!

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.