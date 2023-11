Ranny 47-latek, dwie osoby zatrzymane. Bójka z użyciem noża koło Grójca Adrian Pieczka 27.11.2023 10:12 47-latek ranny w bójce z użyciem noża w Dąbrówce koło Grójca. Doszło do niej w niedzielę wieczorem. Zatrzymano w tej sprawie dwie osoby.

Policja (autor: Mazowiecka Policja)

- Ranny w zdarzeniu 47-latek trafił do szpitala - przekazała Agnieszka Wójcik, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. - Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie. Do sprawy zatrzymano dwie osoby. W związku z tą sprawą nadal wykonujemy czynności procesowe i ustalamy, co tak naprawdę się wydarzyło - tłumaczyła.



Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grójcu.

