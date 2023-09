Trafił do aresztu za znęcanie się nad rodzicami. 20-latek groził im śmiercią

Do tymczasowego aresztu trafił 20-latek z pow. grójeckiego podejrzany o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad rodzicami. Młody mężczyzna od kilku miesięcy ubliżał im, był wobec nich agresywny i groził śmiercią. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.