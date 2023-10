Trzech Etiopczyków wjechało do Polski w naczepie tira. Zatrzymano ich w pow. grójeckim Cyryl Skiba 20.10.2023 12:59 Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji zatrzymali trzech Etiopczyków, którzy wjechali ze Słowacji do Polski w naczepie ciężarówki — poinformowała w piątek rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału SG kpt. Dagmara Bielec. Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie powiatu grójeckiego. Etiopczycy przyznali, że ich zamiarem było przedostanie się do Niemiec, w czym miał im pomóc przemytnik.

Zatrzymano trzech Etiopczyków, którzy wjechali do Polski w naczepie ciężarówki (autor: zdjęcie ilustracyjne/Policja)

Trzech Etiopczyków w naczepie tira nielegalnie przekroczyło granicę ze Słowacji do Polski. Dagmara Bielec z nadwiślańskiego oddziały straży granicznej informuje, że mężczyźni zostali zatrzymani w powiecie grójeckim.

— Do ujawnienia trzech młodych Etiopczyków doszło na terenie powiatu grójeckiego, w wyniku informacji przekazanej przez kierowcę tira – 53-letniego obywatela Bułgarii, który na parkingu jednej z firm, do której miał dostarczyć załadunek, usłyszał z wnętrza naczepy niepokojące uderzenia w poszycie samochodu. Po przybyciu na miejsce mundurowych, a następnie zerwaniu plomby zabezpieczającej naczepę tira, ujawniono trzech młodych mężczyzn ukrytych między przewożonym towarem — relacjonuje Bielec.

W drodze do Niemiec

Cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów tożsamości. Próbowali przedostać się do Niemiec.

— Etiopczycy przyznali, że ich zamiarem było przedostanie się do Niemiec, w czym miał im pomóc przemytnik. Oświadczyli również, że bułgarski kierowca nie był w żaden sposób powiązany z przemytem, a do naczepy tira dostali się bez jego wiedzy, jednak nie potrafili określić dokładnego miejsca ani kraju gdzie to się stało — podaje Bielec.

Każdy z zatrzymanych dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres próby wynoszący rok oraz zobowiązał się do przestrzegania porządku prawnego w Polsce.

Ponadto wobec Etiopczyków zostały wszczęte postępowania administracyjne w kierunku wydania decyzji zobowiązujących do powrotu.

— Jeszcze dzisiaj postanowieniem sądu mężczyźni zostaną umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców na okres trzech miesięcy — poinformowała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału SG.

