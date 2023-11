Mieli włamać się do samochodu i ukraść rzeczy. Trzech Gruzinów usłyszało zarzut RDC 24.11.2023 09:29 Trzech Gruzinów, zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji z Woli, usłyszało zarzut kradzieży z włamaniem. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Zatrzymani mieli włamać się do audi i ukraść pozostawione w samochodzie rzeczy. — Wbili szybę w jednym z aut, wrócili szybko do bmw i odjechali. Zostali zatrzymani przez policjantów — przekazuje Marta Sulowska z wolskiej komendy.

3 Trzech Gruzinów wpadło w ręce policjantów z Woli (autor: Policja)

Trzech Gruzinów wpadło w ręce policjantów z Woli po kradzieży z włamaniem. Funkcjonariusze od dłuższego czasu obserwowali miejsce, w którym często kradziono i włamywano się do samochodów.

Jak przekazuje Marta Sulowska z wolskiej komendy, podczas nocnej służby policjanci zwrócili uwagę na jadące „dzikim parkingiem” BMW.

— W pewnym momencie mężczyźni wyszli z auta i zaglądali do innych aut na parkingu. Jeden z nich świecił latarką do wnętrza pojazdu. Po chwili wybili szybę w jednym z aut, wrócili szybko do bmw i odjechali. Zostali zatrzymani przez policjantów. Operacyjni przeszukali pojazd, którym się poruszali i odzyskali rzeczy pochodzące z włamania, między innymi zestawy kluczy, biżuterię i inne — relacjonuje Sulowska.

Podejrzani usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratora zostali aresztowani na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: RDC/PAP Autor: RDC /JD