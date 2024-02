Miał potrącić matkę z dzieckiem w Gostyninie. Są zarzuty dla 43-letniego Tomasza G. Cyryl Skiba 28.02.2024 18:01 Prokuratura Rejonowa w Gostyninie przedstawiła w środę 43-letniemu Tomaszowi G., który miał potrącić matkę prowadzącą wózek z 9-miesięcznym dzieckiem, dwa zarzuty — Spowodowanie wypadku drogowego, gdzie sprawca poruszał się samochodem w stanie nietrzeźwości [...] Drugi zarzut dotyczy prowadzenia samochodu mechanicznego w stanie nietrzeźwości — przekazuje zastępca prokuratora rejonowego. W chwili zdarzenia podejrzany miał 2,26 promila we krwi.

Potrącenie matki z dzieckiem w Gostyninie (autor: KPP Gostynin)

Są zarzuty po groźnym potrąceniu matki spacerującej niemowlakiem w Gostyninie. Odpowiadać za to będzie 43-letni Tomasz G. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Podejrzany, będąc pod wpływem alkoholu, jechał ulicami miasta. Nie wyrobił się na łuku w rejonie ulic Makulińskiego i Zazamcze.

Zastępca prokuratora rejonowego Damian Zimniak mówi o zarzutach dla 43-latka.

— Tomaszowi G. postawiono dwa zarzuty, spowodowanie wypadku drogowego, gdzie sprawca poruszał się samochodem w stanie nietrzeźwości. W wyniku tego wypadku jedna z pokrzywdzonych doznała obrażeń ciała, które skutkowały chorobą realnie zagrażającą życiu. Drugi zarzut dotyczy prowadzenia samochodu mechanicznego w stanie nietrzeźwości — przekazuje Zimniak.

Kobieta w stanie ciężkim

Kobieta przebywa w szpitalu w stanie ciężkim z obrażeniami wielonarządowymi. Wiadomo, że jej stan się poprawia. 9-miesięcznemu dziecku na szczęście nic się nie stało.

— Jej stan ogólnie zaczął się poprawiać, natomiast jest dalej dość poważny. Są to urazy wielonarządowe, urazy nóg, głowy, złamanie wyrostków poprzecznych, kanału kręgowego — informuje Zimniak.

Prokuratura zawnioskowała do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Do sprawy początkowo zatrzymano dwóch mężczyzn. Żaden nie przyznawał się do prowadzenia pojazdu.

Wiadomo, że kobieta szła prawidłowo lewą stroną jezdni. Osobowy mercedes Tomasza G. był na numerach rejestracyjnych z Wielkiej Brytanii, z kierownicą po prawej stronie.

Czytaj też: Brutalny gwałt w centrum Warszawy. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego