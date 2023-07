Będzie II etap modernizacji stadionu w Gostyninie. Miasto dostało dofinansowanie Katarzyna Piórkowska 18.07.2023 10:31 Gostynin otrzymał 3,5 mln zł dofinansowania z programu Sportowa Polska na modernizację stadionu miejskiego. Drugi etap prac zakłada m.in. wymianę murawy, drenaż, powstanie nowej bieżni wraz z urządzeniami do lekkiej atletyki oraz oświetlenie. Zakończenie prac planowane jest na 2025 rok.

Będzie drugi etap modernizacji miejskiego stadionu w Gostyninie (autor: Paweł Kalinowski - Burmistrz Gostynina/FB)

Piłkarze dostaną nową murawę, lekkoatleci bieżnię z prawdziwego zdarzenia, a cały obiekt nowoczesne oświetlenie. W Gostyninie odbędzie się drugi etap modernizacji miejskiego stadionu.

Burmistrz miasta Paweł Kalinowski informuje, że miasto dostało 3,5 mln zł dofinansowania z programu Sportowa Polska na przeprowadzenie tych prac.

— Głównie chodzi o bieżnię. Jest to bieżnia żużlowa, zostanie ona zmieniona na tartanową. Powstanie również rzutnia do pchnięcia kulą i skocznie do skoku w dal. Modernizacji zostanie poddana główna płyta boiska, powstanie drenaż do prowadzenia wody oraz oświetlenie stadionu — mówi Kalinowski

Drugi etap prac ma zakończyć się w 2025 roku. W pierwszym etapie zbudowano sztuczne boisko z oświetleniem oraz szatniami, stołówkę, salę konferencyjną i pomieszczenia gospodarcze.

