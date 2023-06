Areszt dla kierowcy w związku z wypadkiem pod Garwolinem. Poważnie ranna została 14-latka

Do tymczasowego aresztu trafił 27-letni kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku w pow. garwolińskim, w którym poważnych obrażeń ciała doznała 14-latka – poinformowała w piątek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie podkom. Małgorzata Pychner. Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 19 w Gończycach.