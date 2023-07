Spowodował wypadek pod wpływem alkoholu. W alkomacie zabrakło skali

Do dwóch lat więzienia grozi 45-latkowi, który prowadząc samochód, spowodował wypadek w pow. garwolińskim. Mężczyzna był tak pijany, że w alkomacie zabrakło skali. W wyniku zdarzenia 45-letnia pasażerka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala — poinformowała we wtorek miejscowa policja.