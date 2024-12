Debata w Polskim Radiu RDC. Czy recykling plastiku to greenwashing? Miłosz Kuter 18.12.2024 22:14 Plastik w oceanach zabija co roku milion ptaków morskich i mniej więcej sto tysięcy ssaków morskich — mówił na antenie Polskiego Radia RDC dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski. Stosowana deklaracja „w 100% z recyklingu” przez gigantów spożywczych często wprowadza w błąd. Tony plastiku dokłada uzależniona od tego surowca branża modowa. Tymczasem produkcja plastiku nie zwalnia. I nie zmierza.

W Polskim Radiu RDC eksperci debatowali na temat recyklingu plastiku i zagrożeń, jakie niesie ze sobą jego bezpośredni kontakt ze środowiskiem.

Produkcja plastiku nie zwalnia. Dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski podkreślał na antenie Polskiego Radia RDC, że mamy coraz większy problem zanieczyszczenia ekosystemów.

— Od tych nadmorskich kończąc na tych, które są śródlądowe. I to jest potężne wyzwanie dla zaniku bioróżnorodności. Przypomnę tylko, że trwa wielkie wymieranie gatunkowe, plastik w oceanach zabija co roku milion ptaków morskich, niepoliczalną liczbę ryb i mniej więcej 100 tysięcy ssaków morskich. Na kilogram piasku to mniej więcej 4-5 procent będzie plastikiem — mówił Wyszkowski.

Katarzyna Bilewska z Greenpeace Polska zwróciła uwagę, że tony plastiku dokłada uzależniona od tego surowca branża modowa.

— Fast fashion, ultra fast fashion, produkcje ubrań w jakimś takim absurdalnie szybkim tempie. Jedna kolekcja zastępowana następną właściwie z chwili na chwilę. Tych polimerów jest bardzo dużo w tych ubraniach. One składają się z takich syntetycznych materiałów, no i tam ten problem ciągle jest i bardzo trudno jest go wyeliminować — tłumaczyła Bilewska.

Ekspert od tematów związanych z poszanowaniem środowiska Sławek Brzózek wskazał, że my, jako konsumenci, także możemy walczyć z plastikiem.

— Jest tylko jedna droga, to znaczy ten plastik, który przechodzi przez nasze domy, musi trafiać do żółtego pojemnika. I to jest to, co jesteśmy w stanie zrobić my. Zanim ten plastik trafi do domu, jesteśmy w stanie tego plastiku być może nie wziąć ze sklepu. Nie wybierać nadmiernie opakowanych rzeczy, albo wybierać te opakowania, które są lepszej jakości, znaczy właśnie te takie, które się bardziej nadają do recyklingu — dodał Brzózek

Coraz częstszym działaniem wielkich korporacji jest także greenwashing. To tak zwana „ekościema” czy „zielone mydlenie oczu”, czyli pozorowane działanie na rzecz ochrony środowiska.

