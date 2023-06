Zakaz wstępu do lasów w Ciechanowie. „Wilgotność ściółki jak kartki papieru”

Ekstremalne zagrożenie pożarowe i zakaz wstępu do lasów w Ciechanowie. W ostatnich dniach wilgotność ściółki leśnej wynosiła około 10 procent, dziś o 9:00 było to zaledwie 8 procent. To oznacza, że wystarczy niewielka iskra, by wzniecić pożar.