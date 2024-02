Trwa rekonstrukcja budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej w Ciechanowie Alicja Śmiecińska 17.02.2024 16:27 Rozpoczęły się prace przy rekonstrukcji budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej. Zgodnie z decyzją i zaleceniami konserwatora, miasto odtworzy i odnowi ten zabytkowy obiekt mieszkalny z XIX wieku, przenosząc go na działkę u zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Fabrycznej. Budynek zyska nowe funkcje.

Trwa rekonstrukcja budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej w Ciechanowie (autor: UM Ciechanów)

Rozpoczęła się rekonstrukcja budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej w Ciechanowie. Prace prowadzone są pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

– XIX obiekt zachowa dawny styl wraz z bogatym, charakterystycznym zdobnictwem – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. – Ten budynek był rozebrany w 2017 roku, wtedy, kiedy jako miasto realizowaliśmy nowe zagospodarowanie otoczenia dworca kolejowego i konserwator zabytków zobowiązał nas do tego, żebyśmy ten budynek przenieśli w inne miejsce. Jest to pewnego rodzaju sentyment naszych mieszkańców. To jest kawał naszej historii. Będzie pełnił nowe funkcje społeczno-gospodarcze.

Niewykluczone, że po rekonstrukcji znajdzie się tam Punkt Informacji Turystycznej. Budynek Kolei Nadwiślańskiej zostanie odtworzony u zbiegu Sienkiewicza i Fabrycznej, czyli w innym miejscu niż stał. Wcześniej był przy Dworcu PKP. Prace rekonstrukcyjne potrwają około roku.

